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«Оставьте классику». Льюис высказался против переезда Ф1 на улицы Мадрида

По мнению семикратного чемпиона мира, Формуле 1 не стоит так легко отказываться от этапов на старых автодромов даже в погоне за новыми и более зрелищными трассами

Мэтт Кью
Автор:
Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG

«Каталунья» впервые приняла Гран При Формулы 1 в 1991 году и с тех пор здесь неизменно проходит испанская гонка. Между тем, в последнее время в СМИ можно все чаще отыскать материалы о планах руководства спорта с сезона-26 перенести национальный этап на городскую трассу в Мадриде. 

Гендиректор Ф1 Стефано Доменикали регулярно встречается с инициаторами этой идеи – при этом пока нет полной определенности, окончательно Ф1 уедет из Барселоны или две трассы будут чередоваться в календаре. 

Тем временем в паддоке далеко не все поддержали отказ от «Каталуньи». В последнее время Ф1 слишком уж часто приезжает на городские трассы: к Монако и Сингапуру недавно добавились Баку, Джидда, Майами и Лас-Вегас. 

Льюис Хэмилтон вспомнил неудачный опыт с гонкой в Валенсии, которую проводили с 2008 по 2012 годы.

«[Прежде всего важно,] чтобы новые трассы не были похожи на Валенсию, – сказал гонщик Mercedes. – С точки зрения пилотажа это было не самое приятное место. 

Но я бы не сказал, чтобы мне хотелось попрощаться с Барселоной. Во-первых, я люблю сам город. Кроме того, мне кажется очень важным сохранить несколько классических трасс. 

Как минимум, речь о тех, где интересно гоняться. Это Будапешт, Сильверстоун, и эта трасса тоже. Есть немало классических трасс, которые мы должны оставить. Может быть, избавиться стоит от тех, где гонки получаются не особенно интересными. 

Как по мне, с точки зрения наследия нашего спорта важно сохранить его ключевые детали».

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Фото: Эндрю Ферраро / Motorsport Images

По мнению Карлоса Сайнса, для Испании важно гарантировать проведение национального этапа, а на какой именно трассе – не столь важно. 

«Я приложу максимум усилий, чтобы сохранить Гран При Испании в любом месте, – сказал пилот Ferrari. – В Барселоне сейчас очень здорово справляются, я много лет с удовольствием приезжаю сюда.  

Насчет проекта в Мадриде мне хотелось бы знать больше о том, что они там планируют. Если им нужна моя помощь – я готов помочь с планированием трассы или еще чем-нибудь».

Другой испанский пилот чемпионата Фернандо Алонсо добавил: «Мне нравится гоняться в Барселоне, а если с 26-го гонка переедет в Мадрид, буду с удовольствием выступать там. 

Если к тому времени меня уже не будет в пелотоне – буду смотреть по ТВ, это ничего не меняет. В конце концов, это решают местные власти – хотят они проводить гонку или нет. 

У Барселоны были взлеты и падения. Порой они очень хотят видеть гонку у себя, а порой совсем не расположены к этому. 

Если им не нужен этап, все очень просто. Ее с радостью примут где-то еще».

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