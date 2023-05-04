Останется ли Льюис в Mercedes? Баттон сделал прогноз
По мнению Дженсона, неудачи последних лет приведут к тому, что его бывший напарник продолжит выступления за команду
Контракт Льюиса Хэмилтона с Mercedes истекает в конце этого года – и чем дальше, тем больше внимания привлекает эта история. Кто-то сватает в Брэкли лидера Ferrari Шарля Леклера, а вот чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон убежден, что Льюис продолжит выступления за команду.
«Я не думаю, что Льюис покинет спорт, – объяснил британец свою точку зрения в интервью Sky Sports. – Когда ты выигрываешь на протяжении столь долгого времени, а потом победы внезапно прекращаются, все в тебе требует возвращения на вершину. И ты не готов отказаться от борьбы.
Да, бывает и иначе. Если твоя машина ни на что не способна, в итоге ты приходишь к мысли о завершении карьеры. Но для этого нужно провести за рулем плохой машины не один год, чтобы она постепенно свела тебя с ума.
Но машина Льюиса вовсе не плоха. Она просто не настолько хорошая, как он привык. Не сомневаюсь, ему отлично известны сильные стороны команды и собственная скорость. Им просто нужно поработать сообща, чтобы настичь Red Bull. Я считаю, что они сумеют сделать это.
Мне кажется, и 2024-й не станет его последним сезоном. Мы еще увидим Льюиса Хэмилтона. Он по-прежнему голоден до успехов. Ему нужен еще один чемпионский титул».
Семикратный чемпион не выигрывал в Ф1 с конца 2021 года. В минувшем сезоне он уступил по очкам своему молодому напарнику Джорджу Расселлу, а в чемпионате-23 идет четвертым в общем зачете, завоевав один призовой кубок в четырех Гран При.
Red Bull проведет Гран При Майами в ливрее, предложенной болельщицей
Ферстаппен или Перес? Марко предсказал победителя Гран При Майами
Баттон предупредил Ферстаппена о главной сложности сезона-2023
Баттон предупредил Ферстаппена о главной сложности сезона-2023 Баттон предупредил Ферстаппена о главной сложности сезона-2023
Баттон сразится с Райкконеном в гонке NASCAR
Баттон сразится с Райкконеном в гонке NASCAR Баттон сразится с Райкконеном в гонке NASCAR
Экс-пилот Ф1 Ковалайнен поедет за команду Баттона в Extreme E
Экс-пилот Ф1 Ковалайнен поедет за команду Баттона в Extreme E Экс-пилот Ф1 Ковалайнен поедет за команду Баттона в Extreme E
Хэмилтон придумал, как обойтись без тренера Анджелы
Хэмилтон придумал, как обойтись без тренера Анджелы Хэмилтон придумал, как обойтись без тренера Анджелы
Технический брифинг: «волнистое» крыло Ferrari для Майами
Технический брифинг: «волнистое» крыло Ferrari для Майами Технический брифинг: «волнистое» крыло Ferrari для Майами
Вольф подлил масла в огонь слухов про Леклера: Он у нас на радаре
Вольф подлил масла в огонь слухов про Леклера: Он у нас на радаре Вольф подлил масла в огонь слухов про Леклера: Он у нас на радаре
Самое важное:
Ферстаппен завершил лидером пятницу во Флориде, Леклер улетел в барьер
Ферстаппен завершил лидером пятницу во Флориде, Леклер улетел в барьер Ферстаппен завершил лидером пятницу во Флориде, Леклер улетел в барьер
Пилоты Mercedes возглавили протокол первой тренировки в Майами
Пилоты Mercedes возглавили протокол первой тренировки в Майами Пилоты Mercedes возглавили протокол первой тренировки в Майами
Галерея: как в Майами переделали медленную «эску»
Галерея: как в Майами переделали медленную «эску» Галерея: как в Майами переделали медленную «эску»
Гоночная статистика: Red Bull сможет гарантировать оба титула уже в Майами
Гоночная статистика: Red Bull сможет гарантировать оба титула уже в Майами Гоночная статистика: Red Bull сможет гарантировать оба титула уже в Майами
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.