Останется ли Льюис в Mercedes? Баттон сделал прогноз

Контракт Льюиса Хэмилтона с Mercedes истекает в конце этого года – и чем дальше, тем больше внимания привлекает эта история. Кто-то сватает в Брэкли лидера Ferrari Шарля Леклера, а вот чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон убежден, что Льюис продолжит выступления за команду.

«Я не думаю, что Льюис покинет спорт, – объяснил британец свою точку зрения в интервью Sky Sports. – Когда ты выигрываешь на протяжении столь долгого времени, а потом победы внезапно прекращаются, все в тебе требует возвращения на вершину. И ты не готов отказаться от борьбы.

Да, бывает и иначе. Если твоя машина ни на что не способна, в итоге ты приходишь к мысли о завершении карьеры. Но для этого нужно провести за рулем плохой машины не один год, чтобы она постепенно свела тебя с ума.

Но машина Льюиса вовсе не плоха. Она просто не настолько хорошая, как он привык. Не сомневаюсь, ему отлично известны сильные стороны команды и собственная скорость. Им просто нужно поработать сообща, чтобы настичь Red Bull. Я считаю, что они сумеют сделать это.

Мне кажется, и 2024-й не станет его последним сезоном. Мы еще увидим Льюиса Хэмилтона. Он по-прежнему голоден до успехов. Ему нужен еще один чемпионский титул».

Семикратный чемпион не выигрывал в Ф1 с конца 2021 года. В минувшем сезоне он уступил по очкам своему молодому напарнику Джорджу Расселлу, а в чемпионате-23 идет четвертым в общем зачете, завоевав один призовой кубок в четырех Гран При.