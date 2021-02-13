Останется ли Ферстаппен в Red Bull? Все решит сезон-2021

Действующее соглашение Макса Ферстаппена с Red Bull Racing рассчитано до конца 2023 года. Всю свою карьеру в Ф1 голландец провел в составе команд Дитриха Матешица, однако по прошествии шести сезонов в его активе всего десять побед в Гран При. И хотя два последних года голландец оставался главным соперником Mercedes, всерьез бороться за титул ему не позволяла техника.

Неудивительно, что в паддоке регулярно возникают слухи о желании Макса сменить команду и перебраться из Милтон-Кинса в Брэкли.

Тем временем в Red Bull признали, что контракт гонщика предусматривает автоматическое продление, но для этого команда должна обеспечить его достаточно быстрой машиной. Об этом рассказал Хельмут Марко.

«Да, есть соответствующее условие, – сообщил 77-летний австриец сетевому изданию F1-Insider. – Я не хочу вдаваться в детали, но в общих чертах условие в том, что Макс должен иметь возможность претендовать на победы и бороться за титул без помощи внешних факторов.

Если он будет иметь такую возможность, контракт продляется. Если нет, он свободен [от обязательств перед командой]».

Марко не стал вдаваться в детали того, что Red Bull вкладывает в понятие «возможность бороться». Однако журналисты разузнали, что машина Ферстаппена должна ехать настолько быстро, чтобы отставание от лидера (то есть Mercedes) не превышало 0,3 секунды на круге.

По итогам квалификаций прошлого сезона (без учета дождевых) Макс проигрывал в среднем 0,572 секунды, однако к концу чемпионата разница стала ощутимо сокращаться, а на Гран При Абу-Даби он и вовсе стартовал с поула.

Говоря о стремлении догнать Mercedes, Марко добавил: «Это наша цель, и вовсе не только из-за Макса. Таковы наши принципы, мы хотим побеждать. И намерены выполнить условие, которое продлит контракт Макса».

Тем временем голландский экс-пилот Ф1 Роберт Дорнбос, хорошо знакомый с Ферстаппеном и его окружением, рассказал Motorsport.com: «Все решится в этом году. Это знают в Mercedes, это знают в Red Bull. Макс не пойдет в Ferrari, а вот Mercedes остается весьма притягательным вариантом.

Но Red Bull вместе с Honda попробуют сделать все возможное, чтобы Макс сам захотел продлить сотрудничество».

С 2022 года в Ф1 будет полностью запрещены любые доработки моторов, что зафиксирует расстановку сил среди производителей. В то же время, именно тогда спорт перейдет на совершенно новые шасси с граунд-эффектом, что наверняка скажется на распределении сил в пелотоне.

Дополнительная информация: Эрвин Ягги