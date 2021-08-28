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Формула 1 / Гран При Бельгии Новость

«Остается молиться». Пилоты объяснили, чем опасна Красная вода

Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Соавтор:
Адам Купер

После аварии Ландо Норриса разговоры о культовом повороте трассы в Спа вспыхнули с новой силой

«Остается молиться». Пилоты объяснили, чем опасна Красная вода

Знаменитая «трехмерная» связка бельгийского автодрома не случайно считается визитной карточкой не только «Спа-Франкоршама», но и всей Формулы 1. За прошедшие десятилетия она стала местом множества красивых обгонов – и еще большего числа серьезных аварий.

Совсем недавно во время марафона «24 часа Спа» здесь произошло серьезное столкновение с участием четырех машин, после которого на больничной койке оказался Джек Эйткен. 

В этот уик-энд в коварстве Красной воды смог убедиться Ландо Норрис: пилот McLaren, пытаясь удержать автомобиль от заноса, врезался в ограждение под сильным дождем.

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Уже не раз после подобных аварий можно услышать, что культовый поворот небезопасен и требует серьезной реконструкции. Но пилоты Ф1 полагают, что это место в любом случае останется особенным. 

«Даже если расположить барьеры иначе, мы скорее всего и дальше будем видеть здесь серьезные аварии, – сказал Фернандо Алонсо. – Ведь сам поворот в любом случае останется очень быстрым. Это просто природа этой трассы, именно потому она остается особенной.

Карлос Сайнс добавил: «Здесь есть фундаментальная проблема. Она в том, что если ты разбиваешь машину, то авария почти всегда оказывается серьезной. Кроме того, тебя отбрасывает обратно на трассу.

Если, кроме того, идет дождь, то когда разбивается пилот, идущий вторым, то из-за брызг тот, кто занимает 17-е место, просто не может узнать об этом. Это очень опасная ситуация, потому пилоты уже давно говорят об изменениях.

Мы просили переделать этот поворот, FIA уже занимается этим. Но в этом году все вновь будет весьма опасно».

По ходу квалификации пилоты просили остановить заезды, когда дождь усилился. Как объяснил Алонсо, судьям сложно оценивать ситуацию из-за большой протяженности кольца.

«Когда выезжают 20 пилотов, у каждого свои ощущения, – сказал испанец. – Каждый видит свой участок и свои условия. 

Когда асфальт сохнет, это всегда здорово, а вот когда вода становится больше, кто-то рано или поздно срывается в аквапланирование. Но сложно предсказать, когда и где это случится». 

Шарль Леклер вспомнил события 2019 года, когда в Красной воде произошла смертельная авария гонщика Ф2 Антуана Юбера.

«Я всегда очень пугаюсь, когда вижу аварии там, – признался монегаск. – Два года назад я потерял в этом месте своего друга. Очень здорово, что Ландо выбрался из машины сам. 

Все знают, что этой трассе необходимы переделки. Какие-то из них запланированы на будущий год. И это здорово. Сейчас же остается лишь молиться, чтобы ничего не произошло».

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Боттас: Не смог показать хорошее время из-за трафика
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