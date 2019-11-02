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Формула 1 / Гран При США / Новость

Риккардо: Кочки в Остине – это «даже приятно»

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Риккардо: Кочки в Остине – это «даже приятно»
Автор:
, Главный редактор
2 нояб. 2019 г., 07:12

По мнению пилота Renault, трасса Гран При США благодаря неровному асфальту выглядит весьма привлекательно на фоне «слишком идеальных» современных автодромов.

В пятницу вечером трасса в Остине стала объектом критики многих пилотов Формулы 1, которых неприятно удивили появившиеся на асфальте неровности. Даниэль Риккардо не стал делать трагедии из состояния дорожного покрытия. И даже наоборот – увидел в кочковатой трассе определенное очарование.

«Есть несколько мест, где машина подпрыгивает, особенно на выезде из боксов – но лучше так, чем идеально ровный асфальт, как в компьютерной игре. Некоторые современные трассы, на мой взгляд, слишком совершенны с этой точки зрения, слишком идеальны. Так что, видеть кое-какие заусенцы даже приятно. Если бы я мог выбирать, предпочел бы оставить все как есть, а не заниматься выравниванием асфальта.

Да, в некоторых поворотах чувствуешь определенный дискомфорт, но это делает трассу особенной, запоминающейся, не похожей на другие – и уснуть не дает. Наверняка сейчас на брифинге будет много жалоб от пилотов – но я думаю, ситуацию никак нельзя назвать плохой. Руль не выпадает из рук, машины не разваливаются на части – в целом все в порядке».

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На первой пятничной тренировке Риккардо показал 5-е время, днем же переместился на 11-е место в протоколе – австралийцу удалось улучшить время круга на 0,3 секунды, в то время как многие конкуренты отыграли сами у себя по полсекунды и больше.

«День прошел для нас не так хорошо, как утро, – рассказал Риккардо журналистам после завершения заезда. – Мы не смогли добиться такого же прогресса, как многие наши соперники. Да и мой лучший круг был не особо хорош. В девятом повороте, к примеру, я выскочил на траву – это выглядело зрелищно, но время на этом было потеряно. Поэтому еще есть что улучшить. Надеюсь, мы проведем субботнее утро без приключений, а в квалификации будем бороться за места в первой десятке».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При США
Сессия Вторая тренировка
Автор Кирилл Качнов

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