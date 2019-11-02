Риккардо: Кочки в Остине – это «даже приятно»

В пятницу вечером трасса в Остине стала объектом критики многих пилотов Формулы 1, которых неприятно удивили появившиеся на асфальте неровности. Даниэль Риккардо не стал делать трагедии из состояния дорожного покрытия. И даже наоборот – увидел в кочковатой трассе определенное очарование.

«Есть несколько мест, где машина подпрыгивает, особенно на выезде из боксов – но лучше так, чем идеально ровный асфальт, как в компьютерной игре. Некоторые современные трассы, на мой взгляд, слишком совершенны с этой точки зрения, слишком идеальны. Так что, видеть кое-какие заусенцы даже приятно. Если бы я мог выбирать, предпочел бы оставить все как есть, а не заниматься выравниванием асфальта.

Да, в некоторых поворотах чувствуешь определенный дискомфорт, но это делает трассу особенной, запоминающейся, не похожей на другие – и уснуть не дает. Наверняка сейчас на брифинге будет много жалоб от пилотов – но я думаю, ситуацию никак нельзя назвать плохой. Руль не выпадает из рук, машины не разваливаются на части – в целом все в порядке».

На первой пятничной тренировке Риккардо показал 5-е время, днем же переместился на 11-е место в протоколе – австралийцу удалось улучшить время круга на 0,3 секунды, в то время как многие конкуренты отыграли сами у себя по полсекунды и больше.

«День прошел для нас не так хорошо, как утро, – рассказал Риккардо журналистам после завершения заезда. – Мы не смогли добиться такого же прогресса, как многие наши соперники. Да и мой лучший круг был не особо хорош. В девятом повороте, к примеру, я выскочил на траву – это выглядело зрелищно, но время на этом было потеряно. Поэтому еще есть что улучшить. Надеюсь, мы проведем субботнее утро без приключений, а в квалификации будем бороться за места в первой десятке».