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Формула 1 / Новость

Особняк Шумахера выставили на продажу

Автор:
, редактор

За резиденцию Михаэля на берегу озера в Швейцарии хотят 5,5 миллиардов рублей

Особняк Шумахера выставили на продажу

Семья Михаэля Шумахера решила продать его дом в Швейцарии. По сообщению издания Bunte, особняк на берегу Женевского озера с территорией площадью в 20 тыс. кв. м. выставлен на продажу за 58,7 миллиона евро. 

Семикратный чемпион Формулы 1 продолжает восстанавливаться после травмы головы, полученной в 2013 году на горнолыжном склоне. Семья Шумахера уже несколько лет не рассказывает о его состоянии публике. Считается, что с 2018 года Михаэль живет в доме на острове Мальорка, в Испании. 

Отдельные источники предполагают, что продажа особняка потребовалась семье Шумахера, чтобы покрыть расходы на его лечение. Однако ни о каких основаниях для таких заявлений не известно.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Михаэль Шумахер
Автор Иван Матушкин

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