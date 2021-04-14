Особняк Шумахера выставили на продажу

Семья Михаэля Шумахера решила продать его дом в Швейцарии. По сообщению издания Bunte, особняк на берегу Женевского озера с территорией площадью в 20 тыс. кв. м. выставлен на продажу за 58,7 миллиона евро.

Семикратный чемпион Формулы 1 продолжает восстанавливаться после травмы головы, полученной в 2013 году на горнолыжном склоне. Семья Шумахера уже несколько лет не рассказывает о его состоянии публике. Считается, что с 2018 года Михаэль живет в доме на острове Мальорка, в Испании.

Отдельные источники предполагают, что продажа особняка потребовалась семье Шумахера, чтобы покрыть расходы на его лечение. Однако ни о каких основаниях для таких заявлений не известно.