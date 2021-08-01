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Формула 1 / Гран При Венгрии Отчет о гонке

Ошибки Mercedes принесли Окону победу в захватывающем ГП Венгрии

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, Ответственный редактор

Валттери Боттас устроил большую аварию на старте, а Льюиса Хэмилтона команда подвела с тактикой

Ошибки Mercedes принесли Окону победу в захватывающем ГП Венгрии

Заморосивший перед стартом дождь вынудил все команды перевести своих пилотов на промежуточную резину, хотя до этого весь уик-энд те ездили только на сликах. 

Попытка преодолеть первый поворот по скользкому асфальту принесла сразу несколько серьезных аварий, в которых поучаствовала добрая половина пелотона. Плохо стартовавший с первого ряда Валттери Боттас налетел сзади на McLaren Ландо Норриса, после чего финн столкнулся с Серхио Пересом, а британец – с другим гонщиком Red Bull Максом Ферстаппеном.

Чуть позади Лэнс Стролл врезался сзади в Шарля Леклера, который, в свою очередь, налетел на Даниэля Риккардо. 

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Из хаоса первого поворота лидером выехал Льюис Хэмилтон, а последующие позиции внезапно заняли стартовавшие из конца десятки Эстебан Окон с Себастьяном Феттелем. Это обстоятельство и решило судьбу победы.

Гонку остановили красными флагами, а на рестарте Льюис откатился с первого места на последнее – он оказался единственным, кто поехал на решетку! Все остальные предпочли свернуть в боксы за сликами.

Хэмитон провел свой пит-стоп кругом позже и оказался 15-м и последним. Окон возглавил гонку и смог использовать этот уникальный шанс, одержав первую в карьере победу.

Феттель мог переиграть француза за счет более раннего пит-стопа, но секундная заминка в боксах Aston Martin оставила его вторым.

Обновление: В машине Феттеля не хватило топлива. Ему грозит дисквалификация

Хэмилтон всю гонку прорывался наверх, провел лишний пит-стоп и завершил дистанцию третьим, вернувшись в лидеры сезона. Дольше всех сэру семикратному сопротивлялся Фернандо Алонсо. Если бы не героическая оборона испанца, Льюис наверняка стал бы в этот день победителем – Окону он в итоге уступил менее трех секунд.

 

Карлос Сайнс, которому тоже повезло на старте, смог тактически переиграть Алонсо и финишировал четвертым, а Фернандо остался пятым – это его лучший результат после возвращения в Ф1. Кроме того, болельщики признали ветерана гонщиком дня.

Пьер Гасли на старте сохранил машину целой, но откатился далеко назад. Он тоже всю гонку прорывался обратно и в итоге стал шестым, да еще и заработал бонус за лучшее время круга. Успех AlphaTauri дополнил седьмым местом Юки Цунода.

Две следующие позиции в протоколе заняли пилоты Williams – при этом Николя Латифи опередил Джорджа Расселла. Канадец в какой-то момент и вовсе был третьим, а в итоге заработал первые в карьере очки.

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Что до Расселла, то он запомнился лишь очень странным поступком в самом начале гонки: когда пилоты вместо рестарта поехали менять шины, Джордж объехал их всех на выезде с пит-лейна и оказался на трассе вторым. Но почти сразу он вернул позиции, опустившись на восьмое место – судьи не стали наказывать британца.

Ферстаппен на сильно поврежденной машине занял только десятое место.

Для Никиты Мазепина гонка закончилась уже в самом начале после столкновения с Кими Райкконеном в толчее на пит-лейне. Финн получил 10-секундный штраф, из-за которого остался только 11-м.

Все 14 пилотов, которые смогли продержаться на трассе больше трех кругов, в итоге завершили дистанцию. Эстебан Окон стал 111-м пилотом, сумевшим победить в чемпионате Ф1. Для команды из Энстоуна это первый успех после Гран При Австралии 2013 года, когда она еще называлась Lotus.

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию незаурядной гонки на «Хунгароринге».

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Результаты Гран При Венгрии

Позиция Гонщик Команда Мотор Время Пит-стопы
1 France Эстебан Окон Alpine Renault   3
2 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 1.859 3
3 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 2.736 4
4 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 15.018 3
5 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 15.651 3
6 France Пьер Гасли AlphaTauri Honda 1'03.614 4
7 Japan Юки Цунода AlphaTauri Honda 1'15.803 3
8 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 1'17.910 3
9 United Kingdom Джордж Расселл Williams Mercedes 1'19.094 3
10 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Honda 1'20.244 5
11 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo Ferrari 1 lap 4
12 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 1 lap 3
13 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 1 lap 3
14 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo Ferrari 1 lap 5
  Russian Federation Никита Мазепин Haas Ferrari   3
  United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes   2
  Mexico Серхио Перес Red Bull Honda    
  Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes    
  Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari    
  Finland Валттери Боттас Mercedes Mercedes    
Полные результаты

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