Заморосивший перед стартом дождь вынудил все команды перевести своих пилотов на промежуточную резину, хотя до этого весь уик-энд те ездили только на сликах.

Попытка преодолеть первый поворот по скользкому асфальту принесла сразу несколько серьезных аварий, в которых поучаствовала добрая половина пелотона. Плохо стартовавший с первого ряда Валттери Боттас налетел сзади на McLaren Ландо Норриса, после чего финн столкнулся с Серхио Пересом, а британец – с другим гонщиком Red Bull Максом Ферстаппеном.

Чуть позади Лэнс Стролл врезался сзади в Шарля Леклера, который, в свою очередь, налетел на Даниэля Риккардо.

Из хаоса первого поворота лидером выехал Льюис Хэмилтон, а последующие позиции внезапно заняли стартовавшие из конца десятки Эстебан Окон с Себастьяном Феттелем. Это обстоятельство и решило судьбу победы.

Гонку остановили красными флагами, а на рестарте Льюис откатился с первого места на последнее – он оказался единственным, кто поехал на решетку! Все остальные предпочли свернуть в боксы за сликами.

Хэмитон провел свой пит-стоп кругом позже и оказался 15-м и последним. Окон возглавил гонку и смог использовать этот уникальный шанс, одержав первую в карьере победу.

Феттель мог переиграть француза за счет более раннего пит-стопа, но секундная заминка в боксах Aston Martin оставила его вторым.

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Хэмилтон всю гонку прорывался наверх, провел лишний пит-стоп и завершил дистанцию третьим, вернувшись в лидеры сезона. Дольше всех сэру семикратному сопротивлялся Фернандо Алонсо. Если бы не героическая оборона испанца, Льюис наверняка стал бы в этот день победителем – Окону он в итоге уступил менее трех секунд.

Карлос Сайнс, которому тоже повезло на старте, смог тактически переиграть Алонсо и финишировал четвертым, а Фернандо остался пятым – это его лучший результат после возвращения в Ф1. Кроме того, болельщики признали ветерана гонщиком дня.

Пьер Гасли на старте сохранил машину целой, но откатился далеко назад. Он тоже всю гонку прорывался обратно и в итоге стал шестым, да еще и заработал бонус за лучшее время круга. Успех AlphaTauri дополнил седьмым местом Юки Цунода.

Две следующие позиции в протоколе заняли пилоты Williams – при этом Николя Латифи опередил Джорджа Расселла. Канадец в какой-то момент и вовсе был третьим, а в итоге заработал первые в карьере очки.

Что до Расселла, то он запомнился лишь очень странным поступком в самом начале гонки: когда пилоты вместо рестарта поехали менять шины, Джордж объехал их всех на выезде с пит-лейна и оказался на трассе вторым. Но почти сразу он вернул позиции, опустившись на восьмое место – судьи не стали наказывать британца.

Ферстаппен на сильно поврежденной машине занял только десятое место.

Для Никиты Мазепина гонка закончилась уже в самом начале после столкновения с Кими Райкконеном в толчее на пит-лейне. Финн получил 10-секундный штраф, из-за которого остался только 11-м.

Все 14 пилотов, которые смогли продержаться на трассе больше трех кругов, в итоге завершили дистанцию. Эстебан Окон стал 111-м пилотом, сумевшим победить в чемпионате Ф1. Для команды из Энстоуна это первый успех после Гран При Австралии 2013 года, когда она еще называлась Lotus.

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию незаурядной гонки на «Хунгароринге».

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