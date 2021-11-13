Ошибка в Сан-Паулу расстроила Мазепина до слез

Реакция Никиты Мазепина на ход квалификации Гран При Бразилии оказалась неожиданно эмоциональной. Возвращаясь в боксы в конце заезда, россиянин по радио назвал себя «долбаным идиотом» - а общаясь вскоре после этого в паддоке с представителями медиа-службы чемпионата, едва сдерживал слезы.

Хотя Мазепин и закончил квалификацию на последнем месте, провальным назвать его результат все-таки нельзя. Москвич раньше никогда не выступал на трассе в «Интерлагосе» и даже не имел возможности поработать с ее цифровой копией на симуляторе. При этом своему напарнику Мику Шумахеру пилот уступил около четверти секунды – это даже немногим меньше, чем, к примеру, на двух предыдущих этапах чемпионата.

Однако у пилота Haas были реальные шансы проехать круг ощутимо быстрее – в частности, в последней попытке он опередил напарника (а также Себастьяна Феттеля на Aston Martin) на первом секторе – но потом допустил серьезную ошибку в одном из поворотов средней части трассы, где проиграл лучшему результату товарища по команде больше чем полсекунды.

«Что я за гребаный идиот», – сказал Никита в радиоэфире. Гоночный инженер россиянина Доминик Хейнс постарался успокоить своего подопечного: «До того момента все было просто восхитительно. Ты же не выступал здесь – так что, ты нас впечатлил. Не казни себя, все прошло неплохо».

Во время интервью F1 TV россиянин объяснил свою эмоциональность тем, что болид Haas по ходу квалификации неплохо показал себя: «Я ехал хороший круг – а потом просто сделал ошибку. Машина вела себя хорошо – мне кажется, сегодня был наш день, мы могли подобраться очень близко к Williams и показать хороший результат. Но я банально перестрался… Команда просто здорово поработала – а я все испортил».