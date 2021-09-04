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Формула 1 / Гран При Нидерландов Новость

Ошибка Сайнса закончилась разбитой машиной. А пилот и рад!

Автор:
, главный редактор

Испанский пилот использовал свою аварию в субботней тренировке как повод сделать комплимент трассе в Зандфорте

Ошибка Сайнса закончилась разбитой машиной. А пилот и рад!

Квалификацию Гран При Голландии дважды останавливали из-за аварий – но первым заметным инцидентом дня стала авария с участием Карлоса Сайнса на утренней тренировке.

Примерно на 20-й минуте заезда Карлос Сайнс потерял контроль над машиной между поворотами Герлах и Хугенхольц. Болид Ferrari занесло, и он сильно ударился левой стороной о внешний отбойник в Хугенхольце, повредив передний обтекатель, переднюю и заднюю подвеску, днище и другие аэродинамические элементы.

 

«Все произошло очень быстро. Я даже сначала не смог понять, что вообще случилось, – рассказал Сайнс журналистам вечером. – Потом я во всем спокойно разобрался – и понял, что за пределами идеальной траектории из-за мелкого песка и пыли сцепление с трассой заметно меньше.

Я промахнулся мимо апекса сантиметров на двадцать, оказался на пыльной части трассы – и этого оказалось достаточно, чтобы спровоцировать инцидент. Что ж, это и делает трассу столь непростой – и одновременно столь интересной для пилота. Ты просто не можешь себе позволить ни одного лишнего движения. Думаю, если оставить за скобками Монако и Баку, именно Зандфорт – самая сложная трасса чемпионата.

И именно такой должна быть гоночная трасса. Она должна наказывать за ошибки – и я сегодня заслужил эту аварию. Такими мы хотим видеть новые гоночные трассы – а не такими, какими их модно было делать лет десять назад».

Авария Карлоса Сайнса
Авария Карлоса Сайнса
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Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

Авария Карлоса Сайнса
Авария Карлоса Сайнса
2/5

Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

Авария Карлоса Сайнса
Авария Карлоса Сайнса
3/5

Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

Авария Карлоса Сайнса
Авария Карлоса Сайнса
4/5

Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

Авария Карлоса Сайнса
Авария Карлоса Сайнса
5/5

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Механики Ferrari успели восстановить автомобиль к началу квалификации, и испанский пилот завоевал 6-ю позицию на стартовом поле. Замена коробки передач во время ремонта машины не потребовалась – таким образом, Сайнсу не грозил штраф в виде потери позиций на стартовой решетке.

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Спасение Джови и новое дно Переса. Герои и неудачники Зандфорта

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Спасение Джови и новое дно Переса. Герои и неудачники Зандфорта
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