Ошибка Сайнса закончилась разбитой машиной. А пилот и рад!

Квалификацию Гран При Голландии дважды останавливали из-за аварий – но первым заметным инцидентом дня стала авария с участием Карлоса Сайнса на утренней тренировке.

Примерно на 20-й минуте заезда Карлос Сайнс потерял контроль над машиной между поворотами Герлах и Хугенхольц. Болид Ferrari занесло, и он сильно ударился левой стороной о внешний отбойник в Хугенхольце, повредив передний обтекатель, переднюю и заднюю подвеску, днище и другие аэродинамические элементы.

«Все произошло очень быстро. Я даже сначала не смог понять, что вообще случилось, – рассказал Сайнс журналистам вечером. – Потом я во всем спокойно разобрался – и понял, что за пределами идеальной траектории из-за мелкого песка и пыли сцепление с трассой заметно меньше.

Я промахнулся мимо апекса сантиметров на двадцать, оказался на пыльной части трассы – и этого оказалось достаточно, чтобы спровоцировать инцидент. Что ж, это и делает трассу столь непростой – и одновременно столь интересной для пилота. Ты просто не можешь себе позволить ни одного лишнего движения. Думаю, если оставить за скобками Монако и Баку, именно Зандфорт – самая сложная трасса чемпионата.

И именно такой должна быть гоночная трасса. Она должна наказывать за ошибки – и я сегодня заслужил эту аварию. Такими мы хотим видеть новые гоночные трассы – а не такими, какими их модно было делать лет десять назад».

Авария Карлоса Сайнса 1 / 5 Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images Авария Карлоса Сайнса 2 / 5 Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images Авария Карлоса Сайнса 3 / 5 Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images Авария Карлоса Сайнса 4 / 5 Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images Авария Карлоса Сайнса 5 / 5 Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Механики Ferrari успели восстановить автомобиль к началу квалификации, и испанский пилот завоевал 6-ю позицию на стартовом поле. Замена коробки передач во время ремонта машины не потребовалась – таким образом, Сайнсу не грозил штраф в виде потери позиций на стартовой решетке.