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Формула 1 / Гран При Италии / Новости

Ошибка Магнуссена помешала Квяту в квалификации

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Ошибка Магнуссена помешала Квяту в квалификации
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Россиянин не смог пробиться в финал сессии – на решающем круге ему пришлось сбросить скорость из-за желтых флагов

Даниил Квят показал в квалификации Гран При Италии 11-й результат, в очередной раз уступив напарнику по команде Пьеру Гасли, который пробился в финальный сегмент сессии. В концовке Q2 россиянин не смог улучшить свое время после того, как перед ним с трассы вылетел Кевин Магнуссен.

В интервью после окончания сессии Квят подтвердил, что ему пришлось сбросить скорость из-за желтых флагов.

«Да, я сбросил, – сказал он. – Не повезло, но порой такое случается. Плюс, я потерял еще и слипстрим от Кевина. Так что круг был полностью испорчен.

В любом случае, это обычные для Монцы игры. Это больше похоже на соревнование в “кто получит слипстрим”, чем на квалификацию. Но здесь это привычно.

Завтра в гонке, с той позиции, с которой я стартую, все возможно. Я думаю, одиннадцатое место – это неплохо для старта.

Мы можем выбрать шины для стартового отрезка из трех составов. Это дает нам возможность выбора».

Гасли начнет гонку с десятой позиции.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Италии
Сессия Квалификация
Пилоты Даниил Квят
Автор Олег Карпов

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