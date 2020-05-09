Новый старт сезона Формулы 1 намечен на начала июля, при этом уже понятно, что из-за действующих в Европе запретов на массовые мероприятия какое-то время Гран При придется проводить при пустых трибунах.

Оценивая перспективу гоняться без зрителей, Льюис Хэмилтон высказался весьма негативно.

«Мы ездим по всему миру, и чем больше болельщиков приходит на гонку, тем лучше атмосфера, – объяснил британец в видеоинтервью пресс-службе Mercedes. – Именно это выделяет такие места, как Сильверстоун или Монца.

Теперь трассы будут пустыми. Должен сказать, я получаю множество сообщений от людей со всего мира, которые испытывают сложности в этот период, так как не могут смотреть гонки. Это показывает, как велико значение нашего спорта для болельщиков. Он объединяет всех нас, и это очень здорово.

Не знаю, насколько захватывающими будут гонки, если смотреть их можно будет только по ТВ – но это точно лучше, чем ничего.

Однако для нас это будет сродни тестовым дням, а может даже хуже. По ощущениям это будет как на тестах, где обычно мало людей – но туда приходит хоть кто-то, а нам предстоит выступать при полном отсутствии зрителей. Ехать и видеть пустые трибуны».

Он добавил: «Но гонки – это гонки. Пока ни у кого не было возможности раскрыть потенциал своих машин. Мне невероятно хочется вернуться за руль, этого очень не хватает.

Позитивная сторона паузы в том, что ты начинаешь по-настоящему ценить то, чем занимаешься и что любишь. Это дает еще больше энергии и нацеленности, желания работать. Так что я в предвкушении».

Хэмилтон добавил, что отмена Гран При Австралии утром в пятницу стала дня него серьезным шоком, и что он оставался в Мельбурне до воскресенья в надежде, что гонка все же состоится.

«Думаю, это была серьезная встряска для всей системы, – пояснил Льюис. – В четверг я говорил, что нам вообще не стоило приезжать туда. А когда на следующее утро проснулся, рассчитывая вот-вот сесть за руль, и услышал об отмене, это было каким-то сюрреализмом.

Никто толком не понимал, что происходит. Ты осознаешь, что прошло время первой тренировки, затем второй, затем квалификации. Но я все равно оставался там до конца уик-энда».