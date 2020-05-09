Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
53 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
ГП Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
67 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
30 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
81 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
109 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
116 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
130 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
137 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
151 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
165 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
172 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
186 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
200 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

«Ощущения будут хуже, чем на тестах». Хэмилтон о гонках без зрителей

Поделились
Комментарии
«Ощущения будут хуже, чем на тестах». Хэмилтон о гонках без зрителей
Автор:
9 мая 2020 г., 13:20

По мнению чемпиона Формулы 1, выступать при пустых трибунах будет очень непривычно – но это в любом случае лучше, чем сидеть вовсе без гонок

Новый старт сезона Формулы 1 намечен на начала июля, при этом уже понятно, что из-за действующих в Европе запретов на массовые мероприятия какое-то время Гран При придется проводить при пустых трибунах.

Оценивая перспективу гоняться без зрителей, Льюис Хэмилтон высказался весьма негативно.

«Мы ездим по всему миру, и чем больше болельщиков приходит на гонку, тем лучше атмосфера, – объяснил британец в видеоинтервью пресс-службе Mercedes. – Именно это выделяет такие места, как Сильверстоун или Монца. 

Теперь трассы будут пустыми. Должен сказать, я получаю множество сообщений от людей со всего мира, которые испытывают сложности в этот период, так как не могут смотреть гонки. Это показывает, как велико значение нашего спорта для болельщиков. Он объединяет всех нас, и это очень здорово.

Не знаю, насколько захватывающими будут гонки, если смотреть их можно будет только по ТВ – но это точно лучше, чем ничего.

Однако для нас это будет сродни тестовым дням, а может даже хуже. По ощущениям это будет как на тестах, где обычно мало людей – но туда приходит хоть кто-то, а нам предстоит выступать при полном отсутствии зрителей. Ехать и видеть пустые трибуны».  

Он добавил: «Но гонки – это гонки. Пока ни у кого не было возможности раскрыть потенциал своих машин. Мне невероятно хочется вернуться за руль, этого очень не хватает.

Позитивная сторона паузы в том, что ты начинаешь по-настоящему ценить то, чем занимаешься и что любишь. Это дает еще больше энергии и нацеленности, желания работать. Так что я в предвкушении».

Хэмилтон добавил, что отмена Гран При Австралии утром в пятницу стала дня него серьезным шоком, и что он оставался в Мельбурне до воскресенья в надежде, что гонка все же состоится.

«Думаю, это была серьезная встряска для всей системы, – пояснил Льюис. – В четверг я говорил, что нам вообще не стоило приезжать туда. А когда на следующее утро проснулся, рассчитывая вот-вот сесть за руль, и услышал об отмене, это было каким-то сюрреализмом.

Никто толком не понимал, что происходит. Ты осознаешь, что прошло время первой тренировки, затем второй, затем квалификации. Но я все равно оставался там до конца уик-энда». 

Читайте также:

Следующая новость
Источник: Потеряв Сайнса, McLaren попробует заменить его Риккардо, а не Феттелем

Предыдущая новость

Источник: Потеряв Сайнса, McLaren попробует заменить его Риккардо, а не Феттелем
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин
Автор Адам Купер

База данных

Гран При Австрии

Гран При Австрии

2 июл. - 5 июл.
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Источник: Потеряв Сайнса, McLaren попробует заменить его Риккардо, а не Феттелем

2
Формула 1

Анализ: Ferrari и Феттель зашли в тупик. Кажется, пора звать Сайнса

3
Формула 1

Райкконен отказался от гонок ради рекламы Alfa Romeo

4
Формула 1

Не боится умереть, научил жену играть в нарды, живет с 30 работниками. Берни о карантине

5
Формула E

«Объединить Формулу 1 с Формулой Е». Вернь нашел способ скрестить два чемпионата

Последние видео

Первые шаги звезд автоспорта – в документальном фильме «Герои» 03:18
Формула 1

Первые шаги звезд автоспорта – в документальном фильме «Герои»

Тяжелая авария Фелипе Массы в Венгрии – эпизод фильма «Герои» 01:41
Формула 1

Тяжелая авария Фелипе Массы в Венгрии – эпизод фильма «Герои»

Едет как-то Ферстаппен в Зандфорт. А рядом Элбон в контейнере 05:01
Формула 1

Едет как-то Ферстаппен в Зандфорт. А рядом Элбон в контейнере

Зандфорт в игре F1 2020: видео 01:50
Формула 1

Зандфорт в игре F1 2020: видео

Сузука наоборот. Мечта болельщика Формулы 1 в действии 01:43
Формула 1

Сузука наоборот. Мечта болельщика Формулы 1 в действии

Самое важное:

«Ощущения будут хуже, чем на тестах». Хэмилтон о гонках без зрителей
F1

«Ощущения будут хуже, чем на тестах». Хэмилтон о гонках без зрителей

Источник: Потеряв Сайнса, McLaren попробует заменить его Риккардо, а не Феттелем
F1

Источник: Потеряв Сайнса, McLaren попробует заменить его Риккардо, а не Феттелем

«Объединить Формулу 1 с Формулой Е». Вернь нашел способ скрестить два чемпионата
FE

«Объединить Формулу 1 с Формулой Е». Вернь нашел способ скрестить два чемпионата

Райкконен отказался от гонок ради рекламы Alfa Romeo
F1

Райкконен отказался от гонок ради рекламы Alfa Romeo

Мнение Калинаукаса: Идею с клиентскими болидами Формулы 1 надо забыть раз и навсегда
F1

Мнение Калинаукаса: Идею с клиентскими болидами Формулы 1 надо забыть раз и навсегда

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
  • MotoGP
Билеты
Партнер проекта
2 июл. - 5 июл.
Билеты
16 июл. - 19 июл.
Билеты
30 июл. - 2 авг.
Билеты
27 авг. - 30 авг.
Билеты
3 сент. - 6 сент.
Билеты
17 сент. - 20 сент.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.