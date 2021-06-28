Ощущение морковки и мазеспиннер. Как Мазепин выступил в Штирии

Чего ждали: рубки с Шумахером

Как и во Франции, в Австрии от Haas ожидать было нечего. Скоростная трасса с тремя прямыми и быстрыми поворотами не могла пообещать американской команде хоть каких-то успехов. Но вот внутренняя борьбы должна была быть жесткой.

Во Франции Никита жестко выдавил Мика с трассы во время обгона. Команда россиянина одергивать не стала и Шумахер пообещал включить тот же уровень жесткости. Открытая рукопашная схватка двух новичков на худших машинах в чемпионате – звучит как неплохая заявка на боевик класса Б, неправда ли?

Никита Мазепин, Haas F1 Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Как все начиналось: с угроз Шумахеру

В 20-м месте Мазепина на первой тренировке с полусекундным отставанием от Шумахера не было бы ничего необычного. Если бы Никита не умудрился проиграть даже Роберту Кубице.

Поляк оказался явно не готов выжимать скорость из Alfa Romeo и от Антонио Джовинацци отстал более, чем на секунду. Но все равно оказался быстрее Мазепина. Немного исправиться Никита смог лишь после обеда, когда опередил Николя Латифи. Но полсекунды от Шумахера никуда не делись.

Никита Мазепин, Haas VF-21 Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Утром в субботу они превратились аж в семь десятых, которые, к счастью, в квалификации почти растворились. Никита и Мик явно были в собственной лиге, сильно отставая от всех соперников. И Мазепин снова проиграл внутреннее сражение, но уступил всего 15 сотых. Меньше было только в Баку.

А после сессии Никита пообещал напарнику очередную жесткую разборку: «Никак иначе. Именно так и будет. Мы совсем рядом на стартовом поле, а путь до третьего поворота тут очень долгий. Давайте посмотрим, что там произойдет».

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Как все прошло: в борьбе с Шумахером (но не долгой)

Сказано – сделано. Мазепин оказался человеком слово и атаковал Шумахера на самом старте. Первый круг вообще Никите дался отлично: он не только обошел Мика, но и поднялся до 15-го места благодаря заварушке с участием Гасли, Леклера, Джовинацци и Латифи.

Понятно, что потом все, кроме Латифи, начали себе позиции возвращать. Но вот Шумахера Никита не пускал. В какой-то момент у партнеров вновь началась жесткая борьба. Мик резко атаковал и даже вышел вперед. Но потом сам перетормозил и Никита вернул позицию. А потом в дело вмешалась команда.

Никита Мазепин, Haas VF-21, Мик Шумахер, Haas VF-21 Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Трудно понять, что именно вынудило Haas загнать Мазепина в боксы раньше всех соперников. На трассе оставались даже пилоты на Soft, а ведь россиянин стартовал на Medium. Гюнтер Штайнер по ходу гонки сказал, что так Никиту уводили из-под синих флагов и избавляли от потери времени при пропуске лидеров.

Вот только Шумахер был в том же положении, и его никто от синих флагов избавлять не стал. При том, что ехали они рядом и на одинаковых шинах. Учитывая, что произошло это сразу после жесткого сражения, есть подозрение, что Штайнер все-таки побоялся столкновения двух своих подопечных.

Так или иначе, а пит-стоп отбросил Мазепина на предпоследнее место (позади оставался Латифи) и поставил перед ним непростую задачу – проехать на Hard 50 кругов. Шумахер же поехал в боксы на 33-м круге, когда и полагалось пилоту, стартовавшему на Medium.

Из боксов Мик выехал в нескольких секундах позади Никиты. Но на более свежих шинах смог догнать и обогнать россиянина за шесть кругов. А дальше Шумахер только отрывался, а Мазепин – страдал.

Никита Мазепин, Haas VF-21, Льюис Хэмилтон, Mercedes W12 Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Слишком рано поставленная резина не выдерживала, темп Никиты становился все ниже, и к концу гонки россиянин так замедлился, что его сумел пройти даже Латифи. Вдобавок ко всем страданиям, Мазепину пришлось трижды (!) пропускать лидеров на круг. Понятно, это тоже скорость ему не добавляло.

«Я чувствовал себя морковкой, которую высматривает кролик. И в итоге меня нашли», – описал Никита свои ощущения после финиша. Кажется, точнее уже и не скажешь.

Чего ждать теперь: продолжения банкета (конечно, с Шумахером)

Солнце восходит на востоке. Снег падает сверху вниз. Машина Haas остается худшей в Формуле 1. И за неделю ничего из этого не изменится.

Так что уже на этой неделе и на той же трассе в Шпильберге нас ждет все то же самое: команда Мазепина будет отставать, а сам он – пытаться победить Шумахера.

В этот раз Никита был близок к напарнику в квалификации и опережал его в гонке. Будем надеяться, что на этот раз внезапный пит-стоп не лишит нас яркой схватки. А подаренный россиянину перед гонкой Гран При Штирии мазеспиннер соберет на себя все положенные Никите развороты.