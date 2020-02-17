Осенью в AlphaTauri появится новый пилот

Команда Формулы 1 AlphaTauri готова предоставить место тест-пилота японцу Юки Цуноде. Японский гонщик является протеже Honda, которая поставляет AlphaTauri силовые установки. Появление Цуноды в Формуле 1 возможно во второй половине сезона-2020.

«В первой половине сезона мы не планируем для него выступлений по пятницам, – рассказал глава AlphaTauri Франц Тост Speedweek. – А потом посмотрим. Юки Цунода подходящий кандидат, так как он сильно выступал в Формуле 3 и теперь поедет в Ф2».

Выступать за AlphaTauri в 2020 году будут Даниил Квят и Пьер Гасли. Цунода в прошлом году одержал одну победу и занял девятое место по итогам сезона Формулы 3. В Формуле 2 японец будет выступать за Carlin.