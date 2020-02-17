Осенью в AlphaTauri появится новый пилот
Команда Даниила Квята готова предоставить место японскому гонщику во второй половине сезона. Протеже Honda Юки Цунода стал кандидатом на роль пилота по пятницам
Команда Формулы 1 AlphaTauri готова предоставить место тест-пилота японцу Юки Цуноде. Японский гонщик является протеже Honda, которая поставляет AlphaTauri силовые установки. Появление Цуноды в Формуле 1 возможно во второй половине сезона-2020.
«В первой половине сезона мы не планируем для него выступлений по пятницам, – рассказал глава AlphaTauri Франц Тост Speedweek. – А потом посмотрим. Юки Цунода подходящий кандидат, так как он сильно выступал в Формуле 3 и теперь поедет в Ф2».
Выступать за AlphaTauri в 2020 году будут Даниил Квят и Пьер Гасли. Цунода в прошлом году одержал одну победу и занял девятое место по итогам сезона Формулы 3. В Формуле 2 японец будет выступать за Carlin.
Читайте также:
Предыдущая новость
Williams показала машину на 2020 год. Она бело-сине-красная
Следующая новость
Фотогалерея: новый Williams FW43
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Юки Цунода
|Команды
|AlphaTauri
|Автор
|Иван Матушкин
Осенью в AlphaTauri появится новый пилот
База данных
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- WEC
- MotoGP
Партнер проекта
|
12 мар.Билеты
|
19 мар.Билеты
|
2 апр.Билеты
|
16 апр.Билеты
|
30 апр.Билеты
|
7 маяБилеты