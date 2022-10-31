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Пелотон Формулы 1 разделился почти пополам в выборе шин для старта в Мексике: какие-то пилоты начинали борьбу на сликах Soft, другие – на более жестких Medium.

Ход гонки показал, что верным оказался первый выбор: схема Soft-Medium позволяла ехать быстрее, чем Medium-Hard. В теории был возможен еще вариант Medium-Soft, но такую рискованную схему использовал только Даниэль Риккардо, который стал одним из главных героев гонки благодаря отличной скорости на втором отрезке.

Джордж Расселл был одним из тех, кто начинал борьбу на более жестком составе. По ходу дистанции он просил команду Mercedes продлить первый отрезок на составе Meduim, чтобы потом получить Soft, но команда предпочла повторить схему Льюиса Хэмилтона, который провел пит-стоп чуть раньше, и поставить Джорджу Hard.

Расселл остался не в восторге от этого. По его словам, тактический штаб экс-чемпионов ориентировался на скорость Николя Латифи, аутсайдера из Williams.

«Было бы очень интересно посмотреть, чего бы мы смогли добиться, стартовав на Soft и затем сменив их на Medium, – сказал 24-летний гонщик репортерам. – Или, например, если бы подольше остались на Medium и затем перешли на Soft. Тогда можно было бы атаковать в концовке. Но обо всем таком просто говорить задним числом».

Он добавил: «На самом деле, мы даже не рассматривали всерьез вариант старта на Soft. Но вот о том, чтобы ехать на Medium подольше, мысли были.

Не знаю. Думаю, мы ориентировались на Латифи и Льюиса. Они перешли на Hard и показывали зеленые (рекордные для себя – прим.ред.) сектора по всей трассе. Но жесткие шины в действительности переставали работать после пары кругов.

Николя Латифи, Williams Racing Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Думаю, Pirelli привезла на этот этап слишком жесткие составы. На этот раз Soft фактически был как Meduim, Medium – как Hard, а Hard – как Ultra Hard.

Видеть скорость Риккардо было очень обидно, я чувствовал, что мог дольше оставаться на Medium, а потом точно так же мчаться на Soft.

Легко говорить о таких вещах, оглядываясь назад. Но нам надо было признать, что на Hard нет никаких шансов переиграть Серхио [Переса], так что стоило все же попробовать Soft».

В самом конце Расселл все же получил комплект самых мягких сликов, на которых смог получить бонус за лучшее время круга – уже в третий раз за четыре последних Гран При.