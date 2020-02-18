Организаторы Гран При Вьетнама исключили отмену или перенос этапа из-за вируса

Из-за вспышки болезни в Китае уже умерли почти две тысячи человек. по всей стране были отменены различные спортивные соревнования, включая Гран При Формулы 1 в Шанхае (официально было объявлено лишь о переносе гонки на неопределенный срок) и этап Формулы Е на острове Хайнань.

В апреле Ф1 должна впервые в истории приехать в соседний с КНР Вьетнам, где завершается строительство городской трассы по улицам Ханоя. По заявлению местных организаторов, угроза коронавируса лишь заставит их усилить меры контроля, тогда как проведение самого этапа не подвергается сомнению. Об этом агентству AFP заявила генеральный директор Гран При Вьетнама Ле Нгок Чи

«Гонка Ф1 не будет отменена или перенесена, – цитирует Yahoo слова заместителя департамента по туризму Ханоя Тран Трунг Хьеу, сказанные на встрече с журналистами. – Да, это спортивное соревнование, но оно имеет огромную роль для туризма Ханоя и Вьетнама».

Он добавил, что будут приняты дополнительные меры для обеспечения контроля.

По информации AFP, на этой неделе работы по строительству трассы продолжаются, хотя недавно Вьетнам стал первой страной после Китая, где был введен карантин по коронавирусу. Шесть деревень в 40 км от Ханоя были окружены блок-постами после подтверждения заболевания у шести местных жителей.

Всего во Вьетнаме подтверждено 16 случаев заболевания, в стране запрещены все авиаперелеты в материковый Китай, а также приостановлена выдача новых виз туристам из КНР.

Гран При Вьетнама должен состояться 3-5 апреля.