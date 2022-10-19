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Формула 1 Новости

Организаторы Гран При в Вегасе собрались остаться в Ф1 навечно

Первая гонка по новой трассе пройдет в 2023 году

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Организаторы Гран При в Вегасе собрались остаться в Ф1 навечно
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В следующем сезоне в Формуле 1 появится уже третий американский этап, который пройдет в Лос-Вегасе. От других гонок в сезоне он отличается тем, что компания Liberty Media, которой принадлежат права на Ф1, также стала совладельцем компании, которая организует этап в Вегасе.

В частности, это делает Liberty Media совладельцем земли, по которой будет проходить гоночная трасса.

Пока контракт на проведение Гран При Лос-Вегаса подписан на три года. Но организаторы этапа надеются, что он будет вечным.

«Мы приобрели участок земли с целью проведения здесь гонок, – заявила вице-президент Гран При Вегаса по рекламе Эмили Працер. – И конечно, мы не собираемся останавливаться всего через три года. Мы хотим оставаться в календаре Формулы 1 навсегда.

Здесь очень специфичный рынок, и я уверен, что появление такого этапа будет способствовать росту успеха Формулы 1. Мы создаем здесь постоянную инфраструктуру трассы, но не собираемся использовать для чего-то кроме Формулы 1. В то же время мы намерены превратить принадлежащую нам территорию в еще одну достопримечательность Лас-Вегаса».

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