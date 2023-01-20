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В 2021 году, когда Формула 1 впервые приехала в Саудовскую Аравию, кольцо в Джидде предполагали использовать всего два или три раза. Оно требовалось только на то время, пока в высокотехнологичном городе Киддия в пригороде Эр-Рияда возводят новый постоянный гоночный комплекс.

Но за прошедшее время позиция местных промоутеров поменялась. В Джидде вместо временной возвели постоянную инфраструктуру, а переезд в Киддию отложили самое раннее до 2028 года.

«Нам важно гарантировать будущее Джидды, так что мы начали переговоры с FIA и Формулой 1, которые позволят сохранить этой трассе место в календаре, – рассказал Мартин Уитакер, глава промоутерской компании Saudi Motorsport. – Работы по возведению автомобильного центра в Киддие уже стартовали, это будет потрясающая трасса Ф1 с центром развлечений.

Но прямо сейчас, если говорить о ближайшем будущем, мы ориентируемся на Джидду, берег Красного моря и начало марта».

Недавно Саудовская Аравия получила право принять у себя первый этап сезона Ф1 в 2024 году, использовав в качестве аргумента в споре с Австралией сроки мусульманского праздника Рамадан.