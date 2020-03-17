Организаторы Гран При России: Запросов на перенос гонки не поступало
Российский этап Формулы 1 запланирован на 27 сентября. Автодром в Сочи функционирует в обычном режиме
Из-за пандемии коронавируса Формула 1 уже отложила этапы в Бахрейне, Вьетнаме и Китае, при этом полностью отменен только Гран При Австралии. Руководство чемпионата заявило, что планирует переделать календарь и провести как можно больше этапов после того, как ситуация с вирусом станет безопаснее.
Это вызвало множество предположений о том, что запланированные на вторую часть года этапы будут перенесены на другие даты. Motorsport.com направил запрос в компанию «Росгонки», которая проводит Гран При в Сочи о том, как сейчас складывается ситуация с российским этапом Формулы 1.
««Росгонки» находятся на связи с коллегами из Формулы 1 и совместно пристально мониторят ситуацию, – говорится в ответе компании. – На сегодняшний момент каких-либо предложений или запросов о переносе или изменении формата гоночного уик-энда не поступало. В любом случае, выступая в качестве промоутера Гран При России, мы нацелены на то, чтобы найти решение, которое устроит наших зрителей и будет коррелировать с интересами чемпионата, а также здоровья и безопасности болельщиков».
В компании также подчеркнули, что продажа билетов на Гран При продолжается. При этом финал серии Sochi Drift Challenge, который состоится в ближайшие выходные, решено провести без зрителей. Болельщики, купившие билеты на это мероприятие, получат свои средства обратно.
Ранее Российская автомобильная федерация потребовала отложить всероссийские и межрегиональные автоспортивные мероприятия на неопределенный срок.
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Организаторы Гран При России: Запросов на перенос гонки не поступало
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