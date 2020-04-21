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Организаторы Гран При России продлили скидки на билеты

Билеты
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Организаторы Гран При России продлили скидки на билеты
Автор:
, Редактор
Соавтор: Антон Погорельский
21 апр. 2020 г., 09:25

Промоутеры сочинской гонки признались, что планировали поднять цену билетов с 1 мая. Из-за пандемии коронавируса от этой идеи отказались

В Сочи отказались от повышения цен на билеты на Гран При России Формулы 1. Устроители гонки разместили у себя на сайте и в соцсетях сообщение, в котором признались: 1 мая 2020 года они хотели поднять стоимость билетов. В связи с карантином и пандемией коронавируса организаторы решили этого не делать.

Дату повышения расценок перенесли на 24 августа. Теперь до 23 августа включительно самый дешевый билет в свободную зону можно будет купить за 3490 рублей, а билет и место в отеле за 5690 рублей. Какими станут цены после 24 августа, промоутеры Гран При России не сообщили.

Сезон Формулы 1 2020 года начнется не раньше Гран При Австрии в июле. Если гонка в Шпильберге состоится, то она пройдет без зрителей и с ограниченным числом персонала в паддоке. Организаторы других этапов также обсуждают возможность провести Гран При с пустыми трибунами. Несмотря на это на «Сочи Автодроме» верят, что смогут собрать зрителей на Гран При. 

Российский этап Формулы 1 должен состояться 27 сентября. Ранее появлялись предположения, что в случае создания нового сжатого календаря на вторую половину года даты оставшихся Гран При изменят. Это может потребоваться, чтобы между ними уместить перенесенные этапы. На «Сочи Автодроме» всегда настаивали, что российский этап это затронуть не должно.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При России Билеты
Местонахождение Сочи Автодром
Автор Сергей Иванов

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