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Формула 1 / Гран При Монако Новость

Формула 1 продлила контракт на проведение Гран При Монако до 2025 года

Знаменитая гонка по улицам княжества останется в календаре еще как минимум на три года

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Формула 1 продлила контракт на проведение Гран При Монако до 2025 года
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Впервые за все историю Ф1 продление контракта с Автоклубом Монако не было простой формальностью. Новые боссы спорта из Liberty Media сформулировали очень жесткие условия, которые по сути отбирали у организаторов знаменитой гонки все привилегии. Они затрагивали рекламу на трассе, организацию телетрансляции и другие чувствительные вопросы. 

Но во вторник – вскоре после утверждения нового календаря – Формула 1 сообщила, что все вопросы урегулированы, и Гран При Монако останется в календаре как минимум на три следующих года. 

Пресс-служба Ф1 приводит слова босса спорта Стефано Доменикали: «Я рад подтвердить, что мы будем гоняться в Монако до 2025 года – в следующем сезоне гонка на знаменитых улицах княжества пройдет 28 мая. 

Я хочу поблагодарить всех, кто сделал возможным продление контракта, особенно Его высочество князя Альбера II, президента Автоклуба Монако Мишеля Боэри и всю его команду. Мы ждем нового сезона и продолжения сотрудничества».  

Во времена Берни Экклстоуна Гран При Монако оставался единственным этапом Ф1, организаторы которого вообще были освобождены от взноса за право принимать гонку. Сейчас сумма составляет, по оценкам экспертов, $15 млн ежегодно, но это вдвое меньше, чем для других европейских этапов.  

Помимо коммерческих вопросов и организации трансляции, в Ф1 в последнее время много недовольства конфигурацией трассы в Монако, то тут едва ли возможно добиться ощутимых улучшений в краткосрочной перспективе.

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