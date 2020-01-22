Организаторы Гран При Майами пошли на новые уступки жителям

Идея провести этап Формулы 1 в крупнейшем городе Флориды внезапно наткнулась на упорное сопротивление. Местные депутаты даже запретили гонку, но позже мэр наложил вето на их решение, указав на экономические выгоды от Гран При и призвав найти компромисс по всем спорным вопросам.

Поздно вечером во вторник организаторы гонки представили обновленные планы. Общая конфигурация трассы, в целом совпадая с прежними эскизами, теперь проходит в нижней (на схеме) части чуть ближе к стадиону – это позволило отказаться от использования 199-й улицы, на чем настаивали жители. Также принято решение не проводить никаких сессий на трассе в часы школьных занятий.

В среду состоится решающее заседание депутатов округа Майами-Дейд, где будут обсуждаться новые предложения. Их представит Том Гарфинкель, промоутер гонки, руководитель команды NFL «Майами Долфинс» и владелец стадиона. Именно он опубликовал картинку с новой конфигурацией трассы у себя в твиттере.

Гарфинкель снабдил изображение следующим комментарием: «Гран При Майами Ф1 покажет миру [районы] Майами-Дейд и Майами-Гарденс. Взгляните на трассу – это гоночное кольцо мирового уровня, не использующее 199-ю улицу. И в часы школьных занятий гонок не будет. Мы надеемся, местные депутаты поддержат наши усилия подарить вам всемирные соревнования».

Председательствовать на слушаниях будет Комиссар Барбара Джордан. Она уже выпустила меморандум, где говорится, что Гран При «может иметь позитивный эффект для местных жителей благодаря росту туризма и экономическим факторам». В то же время, по ее мнению, «гоночные автомобили шумят и могут испускать дым, а закрытия дорог на время гонки могут приводить к заторам и неудобствам для жителей».

Джордан отдельно подчеркнула, что организаторы должны представить план, предусматривающий «меры безопасности для исключения аварий и другого влияния гонки на дороги и находящуюся по соседству собственность» и «удаление гоночной трассы и зрительских зон от домов для одной семьи».

Также в документе говорится о «плане по снижению негативных последствий для жителей с точки зрения шума, неприятных запахов, несчастных случаев, скоплений людей и других факторов, присущих автомобильным состязаниям и их зрителям».

Между тем, активисты из Майами-Гарденс планируют протестные акции, настаивая, что Формула 1 принесет лишь проблемы – шум, загрязнение воздуха и пробки. Свое выступление они намерены провести 2 февраля во время «Супербоула» на стадионе Hard Rock.