Организаторы Гран При Лас-Вегаса объяснили, почему выгнали зрителей с трибун

Первую тренировку нового городского этапа Формулы 1, которая стартовала поздним вечером в четверг по местному времени, быстро прервали красными флагами после того, как плохо закрепленная крышка дренажного люка влетела в Ferrari Карлоса Сайнса и фактически уничтожила алую машину.

После этого дирекция гонки решила провести полную инспекцию всех остальных люков. В итоге вторую тренировку удалось начать только в 2:30 ночи, а закончилась она и вовсе в 4 часа. При этом трибуны по ходу заездов оставались пустыми: организаторы удалили людей из всех зрительских зон, не удосужившись предоставить сколь-нибудь понятного объяснения этого шага.

В социальных сетях появилось короткое сообщение, которое вскоре удалили. Оно гласило: «По соображениям логистики наших болельщиков и нашего персонала мы приняли решение закрыть все зрительские зоны Гран При Лас-Вегаса в 1:30 ночи. Мы с нетерпением ждем возможности снова приветствовать болельщиков, которые смогут принять участие в захватывающих событиях третьей тренировки и квалификации».

Генеральный директор Ф1 Стефано Доменикали и босс Гран При Лас-Вегаса Рени Уилм выпустили в пятницу утром (по местному времени) заявление, где говорится, что решение провести вторую тренировку в столь позднее время «было поддержано всеми сторонами в интересах целостности спорта и продолжения уик-энда».

Также они подтвердили, что провести заезды без зрителей действительно пришлось по той причине, что время работы сотрудников трассы, в том числе отвечающих за безопасность, к тому времени уже истекло – и те не могли легально оставаться на рабочих местах.

Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images Полиция выводит болельщиков с трибун Гран При Лас-Вегаса

При этом такую ситуацию обещали исправить ко второму дню уик-энда на случай, если квалификация тоже затянется.

«Задержка второй тренировки с полуночи до 2:30 создала риски для наших сотрудников и наших болельщиков, — говорится в заявлении. – Мы приняли решение закрыть фан-зоны, находящиеся в ведении Гран При Лас-Вегаса, в 1:30 ночи – и отправить болельщиков домой.

Поясним, почему. Во-первых, мы были обеспокоены состоянием наших сотрудников службы безопасности, которые находились на службе в течение длительного времени и которым предстоит трудиться в течение следующих трех ночей.

Во-вторых, мы были обеспокоены нашими транспортными работниками, которые отвечают за доставку фанатов обратно в отели. Согласно федеральному закону, они имеют ограничения по времени, в течение которого могут легально и безопасно водить автобусы.

Наконец, нашему персоналу в сфере гостеприимства требовалась возможность убирать и пополнять запасы гостевых зон, чтобы гарантировать, что впечатления болельщиков в ближайшие дни будут позитивными.

Мы знаем, что это разочаровало. Мы надеемся, что наши болельщики поймут на основании этого объяснения, что нам пришлось сбалансировать множество интересов, включая безопасность всех участников и впечатления болельщиков на протяжении всего гоночного уик-энда.

«Мы все были на таких мероприятиях, как концерты, игры и даже другие гонки Формулы-1, которые были отменены из-за таких факторов, как погода или технические проблемы. Такое случается, и мы надеемся, что люди поймут».

Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images Работы по запечатыванию дренажных люков в Лас-Вегасе

По поводу тех выводов, которые организаторы этапа сделали по итогам первого дня, в заявлении сказано: «Мы работали всю ночь, чтобы скорректировать расписания сотрудников в области безопасности, транспорта и гостеприимства, чтобы гарантировать, что сможем работать и обеспечить болельщикам наилучшие впечатления в случае продленного графика заездов».

Доменикали и Уилм также объяснили, почему инспекция трассы потребовала столь долгого времени..

«FIA, которая отвечает за безопасное проведение соревнований, остановила сессию, чтобы мы могли осмотреть на сломанную крышку дренажного клапана и проинспектировать трассу, – говорится в заявлении. – Подобное периодически случалось и прежде на других трассах разных гонок по всему миру.

В качестве меры предосторожности крышки клапанов были сняты по всей трассе, засыпаны песком и асфальтом. Весь процесс от определения проблемы до ее устранения занял около пяти часов.

Решение исправить ситуацию таким образом было принято из соображений предосторожности, а также потому, что безопасность гонщиков, судей на трассе, официальных лиц и наших болельщиков всегда является нашим высшим приоритетом.

Мы благодарим подрядчиков, которые оперативно сработали и так быстро исправили ситуацию».

Организаторы Гран При не предложили болельщикам, которые за весь день увидели всего восемь минут заездов, компенсацию денег за места на трибунах. Однако тем, кто купил билеты только на четверг, предложили ваучер на 200 долларов, который можно использовать в официальных сувенирных магазинах этапа.