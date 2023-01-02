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Формула 1 Новость

Организаторы Гран При Китая нацелились вернуть гонку в календарь-2023

В КНР ослабили коронавирусные ограничения, и теперь у шанхайской трассы вновь появился шанс принять Формулу 1 в наступившем году

Гайдн Кобб
Автор:
, редактор Autosport.com
Соавтор:
Фрэнки Мао
Организаторы Гран При Китая нацелились вернуть гонку в календарь-2023
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Китайская гонка в последний раз прошла в 2019-м – после этого ее возвращение всякий раз переносили. В предварительном календаре-23 Гран При в Шанхае значился четвертым этапом, но в начале декабря FIA объявила, что он не состоится из-за новых карантинных правил, которые ввели местные власти после нового осложнения ситуации с COVID-19.  

Однако за прошедший месяц ситуация вновь поменялись. В Китае объявили, что с 8 января страна открывает двери для иностранных туристов, которым больше не придется терять время на обязательном карантине.

Как стало известно нашим коллегам из местной редакции Motorsport.com, в этой связи организаторы Гран При уже приступили к действию и вышли на связь с руководством Ф1 – полноценная дискуссия начнется после новогодних праздников. 

Пока дата гонки, 14-16 апреля, остается свободной. Логистика перемещений Формулы 1 еще не сформирована окончательно – это будет сделано до конца января. Но прежде в календаре Шанхай занимал место между Австралией и Азербайджаном, что было очень логично с точки зрения доставки грузов. 

Стоит добавить, что после анонса новых карантинных правил теннисная ассоциация ATP уже объявила о проведении в 2023 году турнира «Шанхай Мастерс», который состоится осенью, а в сентябре город Ханьжоу примет Азиатские спортивные игры. 

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Как изменятся правила Формулы 1 с 2023 года
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Как изменятся правила Формулы 1 с 2023 года
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В КНР ослабили коронавирусные ограничения, и теперь у шанхайской трассы вновь появился шанс принять Формулу 1 в наступившем году

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