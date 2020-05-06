Организаторы Гран При Австрии поставили Формуле 1 дедлайн

Организаторы Гран При Австрии потребовали от руководства Формулы 1 до конца мая принять окончательное решение о проведении гонки или отказе от нее. Об этом сообщает сайт GPFans.com со ссылкой на заслуживающие доверия источники.

Ранее представители команды Red Bull (этот концерн является владельцем трассы в Шпильберге) не раз говорили, что автодром в целом готов к приему соревнований. Спортивный советник Red Bull Хельмут Марко утверждал, что закончить подготовку можно за три недели – а руководитель команды Red Bull Кристиан Хорнер и вовсе заявлял, что «все готово, и по сути достаточно только переключить нужный тумблер».

Однако провести Гран При Австрии можно будет только при соблюдении очень жесткого режима безопасности – и чтобы обеспечить такой режим, организаторам гонки и сотрудникам трассы требуется определенное время на подготовку. При этом, по сообщению GPFans.com, пока известны далеко не все детали организации гонки – в частности, не решено, будут ли на нее допущены представители прессы (ранее предполагалось, что на трассу приедут только сотрудники, задействованные в организации телетрансляции).

Впрочем, окончательное решение о проведении гонки зависит не только от руководства Формулы 1 – проведение массового мероприятия (даже в отсутствие зрителей на трассу приедет около полутора тысяч человек) требует согласия австрийских властей.