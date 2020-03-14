Организаторы Гран При Австралии попытаются найти гонке новое место в календаре-2020

Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
ГП Нидерландов
Билеты
30 апр.
-
03 мая
Следующее событие через
46 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
Билеты
07 мая
-
10 мая
Следующее событие через
53 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Монако
Билеты
21 мая
-
24 мая
Следующее событие через
67 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Азербайджана
Билеты
04 июн.
-
07 июн.
Следующее событие через
81 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
11 июн.
-
14 июн.
Следующее событие через
88 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
102 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
109 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
123 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
30 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
137 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
165 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
172 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
186 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
193 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
207 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
221 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
228 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
242 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
256 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Гран При Австралии / Новость

Организаторы Гран При Австралии попытаются найти гонке новое место в календаре-2020

Поделились
Комментарии
Организаторы Гран При Австралии попытаются найти гонке новое место в календаре-2020
Автор:
, Редактор Ф1
14 мар. 2020 г., 15:46

Глава оргкомитета Эндрю Уэстакотт рассказал о переговорах с руководством Формулы 1 о возможности провести гонку в Мельбурне позже по ходу нынешнего сезона

Стремительное развитие событий в Альберт-парке привело к тому, что в пятницу утром FIA и Ф1 совместно с местными организаторами объявили о полной отмене этапа из-за эпидемиологической ситуации.  

Ситуация приняла серьезный оборот после позитивного вирус-теста одного из сотрудников McLaren. На настоящий момент отменены или перенесены четыре первых Гран При из первоначальной версии календаря, а судьба трех следующих остается подвешенной. На экстренной встрече с участием ключевых фигур спорта обсуждался план начать чемпионат только в июне в Баку. 

Официально все гонки отложены на неопределенный срок, лишь австралийская отменена и больше не вернется в календарь.

Читайте также:

Однако Эндрю Уэстакотт – глава компании AGPC, которая проводит в Австралии национальные этапы Формулы 1 и MotoGP – допустил возможность возвращения Ф1 в Мельбурн до конца года. 

«Важно пояснить, что слово «отмена» было использовано только из-за совершенной нехватки времени, – объяснил он журналистам. – Нам было важно донести до тех болельщиков, которые здесь, у ворот трассы, что это не задержка, не перенос. Иначе могло сложится впечатление, что все возобновится через несколько часов или дней. Потому мы объявили об отмене, но это было сделано вынужденно».

Уэстакотт добавил: «Я отлично усвоил, что в мире Ф1 никогда нельзя говорить «никогда». Мы намерены как продолжать работу здесь [в Мельбурне], так и взаимодействовать с Чейзом Кэри, FIA и Ф1.

Нам надо разобраться с насущными делами, мы еще не думали о будущем. Но есть целый ряд тем для разговора, когда придет время». 

Гоночный директор Ф1 Майкл Маси, председатель совета директоров Формулы 1 Чейз Кэри и организатор Гран При Австралии Формулы 1 Эндрю Уэстакотт (в красном)

Гоночный директор Ф1 Майкл Маси, председатель совета директоров Формулы 1 Чейз Кэри и организатор Гран При Австралии Формулы 1 Эндрю Уэстакотт (в красном)

Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

При этом Уэстакотт подтвердил, что сейчас временная трасса в Альберт-парке в любом случае будет разобрана, чтобы не мешать жизни города. 

«Мы не можем оставить все так на несколько месяцев, – объяснил он. – Один из моментов, который нам следует уважать, это спортивная активность в парке. 

Мы признательны за возможность выступать в этом замечательном месте Мельбурна, потому стремимся по возможности оперативно возводить и разбирать наши конструкции. 

Ясно, что из-за отмены потребуется все разобрать, а затем [в случае возвращения Ф1] возвести заново. Просто оставить все здесь на дни и недели мы не вправе».  

Читайте также:

Следующая новость
«Колеса от болида подарил папе». Петров вспоминает дебют в Ф1 – это было ровно 10 лет назад

Предыдущая новость

«Колеса от болида подарил папе». Петров вспоминает дебют в Ф1 – это было ровно 10 лет назад
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Австралии
Местонахождение Альберт-Парк
Автор Люк Смит

База данных

ГП Нидерландов

ГП Нидерландов

30 апр. - 3 мая
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

1800 шин для отмененного Гран При Австралии сожгут на цементном заводе в Оксфорде

2
Формула 1

Гран При за два дня: Росс Браун озвучил вариант спасения сезона Ф1

3
Автомобили

McLaren 650S Чернобыль Эдишн. Да-да, Chernobyl Edition — мы все правильно написали

4
Формула 1

«Колеса от болида подарил папе». Петров вспоминает дебют в Ф1 – это было ровно 10 лет назад

5
Формула 1

После вируса. Попробуем составить новый календарь Формулы 1 на 2020 год

Последние видео

Вместо Гран При Австралии гонщики Red Bull провели заезд на тележках 02:13
Формула 1

Вместо Гран При Австралии гонщики Red Bull провели заезд на тележках

Как изменился носовой обтекатель Red Bull в сезоне-2020 01:29
Формула 1

Как изменился носовой обтекатель Red Bull в сезоне-2020

Нелегальные тормоза Mercedes в картинках. Что именно запретили чемпионской команде Формулы 1 01:09
Формула 1

Нелегальные тормоза Mercedes в картинках. Что именно запретили чемпионской команде Формулы 1

Формула 1 представила нового спонсора. Выглядит мощно 01:34
Формула 1

Формула 1 представила нового спонсора. Выглядит мощно

«Зандфорт», вид сверху. Посмотрите, как Ферстаппен проехал полный круг по новой трассе Ф1 01:10
Формула 1

«Зандфорт», вид сверху. Посмотрите, как Ферстаппен проехал полный круг по новой трассе Ф1

Самое важное:

Организаторы Гран При Австралии попытаются найти гонке новое место в календаре-2020
F1

Организаторы Гран При Австралии попытаются найти гонке новое место в календаре-2020

«Колеса от болида подарил папе». Петров вспоминает дебют в Ф1 – это было ровно 10 лет назад
F1

«Колеса от болида подарил папе». Петров вспоминает дебют в Ф1 – это было ровно 10 лет назад

Ферстаппен и Элбон устроили собственную гонку в Австралии. На тележках с мотором
F1

Ферстаппен и Элбон устроили собственную гонку в Австралии. На тележках с мотором

После вируса. Попробуем составить новый календарь Формулы 1 на 2020 год
F1

После вируса. Попробуем составить новый календарь Формулы 1 на 2020 год

1800 шин для отмененного Гран При Австралии сожгут на цементном заводе в Оксфорде
F1

1800 шин для отмененного Гран При Австралии сожгут на цементном заводе в Оксфорде

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
  • MotoGP
Билеты
Партнер проекта
30 апр. - 3 мая
Билеты
7 мая - 10 мая
Билеты
21 мая - 24 мая
Билеты
4 июн. - 7 июн.
Билеты
11 июн. - 14 июн.
Билеты
25 июн. - 28 июн.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.