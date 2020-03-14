Организаторы Гран При Австралии попытаются найти гонке новое место в календаре-2020

Стремительное развитие событий в Альберт-парке привело к тому, что в пятницу утром FIA и Ф1 совместно с местными организаторами объявили о полной отмене этапа из-за эпидемиологической ситуации.

Ситуация приняла серьезный оборот после позитивного вирус-теста одного из сотрудников McLaren. На настоящий момент отменены или перенесены четыре первых Гран При из первоначальной версии календаря, а судьба трех следующих остается подвешенной. На экстренной встрече с участием ключевых фигур спорта обсуждался план начать чемпионат только в июне в Баку.

Официально все гонки отложены на неопределенный срок, лишь австралийская отменена и больше не вернется в календарь.

Однако Эндрю Уэстакотт – глава компании AGPC, которая проводит в Австралии национальные этапы Формулы 1 и MotoGP – допустил возможность возвращения Ф1 в Мельбурн до конца года.

«Важно пояснить, что слово «отмена» было использовано только из-за совершенной нехватки времени, – объяснил он журналистам. – Нам было важно донести до тех болельщиков, которые здесь, у ворот трассы, что это не задержка, не перенос. Иначе могло сложится впечатление, что все возобновится через несколько часов или дней. Потому мы объявили об отмене, но это было сделано вынужденно».

Уэстакотт добавил: «Я отлично усвоил, что в мире Ф1 никогда нельзя говорить «никогда». Мы намерены как продолжать работу здесь [в Мельбурне], так и взаимодействовать с Чейзом Кэри, FIA и Ф1.

Нам надо разобраться с насущными делами, мы еще не думали о будущем. Но есть целый ряд тем для разговора, когда придет время».

Гоночный директор Ф1 Майкл Маси, председатель совета директоров Формулы 1 Чейз Кэри и организатор Гран При Австралии Формулы 1 Эндрю Уэстакотт (в красном) Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

При этом Уэстакотт подтвердил, что сейчас временная трасса в Альберт-парке в любом случае будет разобрана, чтобы не мешать жизни города.

«Мы не можем оставить все так на несколько месяцев, – объяснил он. – Один из моментов, который нам следует уважать, это спортивная активность в парке.

Мы признательны за возможность выступать в этом замечательном месте Мельбурна, потому стремимся по возможности оперативно возводить и разбирать наши конструкции.

Ясно, что из-за отмены потребуется все разобрать, а затем [в случае возвращения Ф1] возвести заново. Просто оставить все здесь на дни и недели мы не вправе».