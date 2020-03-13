Организаторы Гран При Австралии пообещали вернуть деньги за билеты
Устроитель этапа Формулы 1 в Мельбурне Эндрю Уэстакотт не смог заранее предупредить зрителей об отмене гонки. Теперь он попробует вернуть фанатам деньги за билеты
Гран При Австралии отменили из-за коронавируса всего за два часа до старта первой пятничной тренировки. В результате многие зрители узнали об отмене, уже придя на автодром. Комментируя отмену этапа, руководство местной промоутерской компании пообещало постараться компенсировать болельщикам стоимость билетов.
«Мы намерены работать над тем, чтобы возместить зрителям затраты на приобретенные билеты, – заявил на пресс-конференции после отмены этапа глава промоутерской компании AGPC Эндрю Уэстакотт. – И мне очень жаль, что они не увидят Гран При.
Но я хочу сказать, что этого Гран При в принципе не могло бы быть без экономики штата Виктория. Над организацией мероприятия работали 180 наших сотрудников. Кроме того, у нас 600 поставщиков, у которых общее количество сотрудников насчитывает 12 тысяч человек. Так что не только болельщикам обидно, что гонка не состоится.
У отмены Гран При есть множество последствий, в том числе юридических и финансовых. И вместе с руководством чемпионата в ближайшие дни и недели мы будем работать над их правильным решением».
Дополнительная информация: Джонатан Нобл и Алекс Калинаукас
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Австралии
|Автор
|Сергей Иванов
Организаторы Гран При Австралии пообещали вернуть деньги за билеты
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