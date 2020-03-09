Организаторы Гран При Австралии отказались выгонять зрителей с трибун из-за коронавируса
Руководство этапа Формулы 1 в Мельбурне пообещало не следовать примеру Бахрейна и все-таки провести гонку со зрителями
В воскресенье организаторы Гран При Бахрейна Формулы 1 объявили, что проведут этап 2020 года без зрителей из-за эпидемии коронавируса. Устроители Гран При Австралии, который откроет сезон Ф1 15 марта, не намерены прибегать к подобным мерам.
Руководитель Гран При в Мельбурне Эндрю Уэстакотт привел в качестве примера финал женского кубка мира по крикету, который накануне собрал в Мельбурне 86 тысяч зрителей.
«Никаких шансов, – ответил Уэстакотт на вопрос австралийского радио SEN о возможности проведения этапа Формулы 1 без зрителей. – Вспоминая о 86 тысячах людей на крикете, надо подходить к ситуации разумно, принимая необходимые меры предосторожности.
Интересен вопрос с итальянскими грузами. Машины AlphaTauri и Ferrari уже едут к нам, что радует. Ключевые сотрудники уже на бортах самолетов, мы ждем их в течение 24 часов».
Глава медицинского штаба правительства Австралии Брендан Мерфи также не видит угрозы в проведении Гран При: «Не думаю, что есть риск. Люди, конечно, говорят об итальянской команде Ferrari, но их тщательно проверили.
Никаких данных о массовых заболеваниях в штате Виктория сейчас нет, так что меня не заботит массовое скопление людей – также как не заботят прогулки по улице. Я не думаю, что Гран При Формулы 1 несет какой-то риск».
Мерфи отметил, что в Австралии далеки от ограничения массовых собраний людей: «Пока мы не дошли до этого момента. О таких вещах задумываются, когда вирус получил широкое распространение хотя бы в одном городе.
Мы уделяем особое внимание приезжим из Италии, Ирана, Китая и Южной Кореи. Наш подход в том, чтобы хорошо проверять всех на границе и убедиться, что приезжающие соблюдают карантин».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Австралии Билеты
|Местонахождение
|Альберт-Парк
|Автор
|Адам Купер
Организаторы Гран При Австралии отказались выгонять зрителей с трибун из-за коронавируса
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