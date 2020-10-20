Организаторы Гран При Австралии: Наша гонка откроет сезон

С 1996 года, когда Формула 1 впервые приехала в Мельбурн, всего два раза – в 2006-м и 2010-м – сезон начинался в каком-то другом месте. Однако этой весной уик-энд в Альберт-парке пришлось отменить в самый последний момент из-за коронавирусной угрозы.

Так как в Австралии по-прежнему действуют серьезные карантинные ограничения, в последнее время появились слухи, что гонку 2021 года решено для гарантии перенести на октябрь, а сезон Ф1 стартует в Бахрейне.

Комментируя такую ситуацию, глава организующей этап компании Australian Grand Prix Corporation Эндрю Уэстакотт решительно опроверг возможность переноса.

«Мельбурн по-прежнему будет принимать гонку открытия Ф1 в традиционные мартовские даты, – заявил он в спортивной программе канала Nine Network. – Это станет существенной частью плана спасения индустрии спорта и развлечений штата Виктория».

Ожидается, что Liberty Media на этой неделе направит командам Ф1 предварительную версию календаря. Как правило, этот документ очень быстро попадает к журналистам, что и позволит узнать, сколько правды в действительности было в упомянутой версии из 22 этапов, включая новый Гран При Саудовской Аравии.