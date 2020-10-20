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Организаторы Гран При Австралии: Наша гонка откроет сезон

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Организаторы Гран При Австралии: Наша гонка откроет сезон
Автор:
, Ответственный редактор

В ответ на слухи о возможном переносе Гран При на октябрь в Мельбурне поспешили заверить, что этап точно пройдет в марте

С 1996 года, когда Формула 1 впервые приехала в Мельбурн, всего два раза – в 2006-м и 2010-м – сезон начинался в каком-то другом месте. Однако этой весной уик-энд в Альберт-парке пришлось отменить в самый последний момент из-за коронавирусной угрозы. 

Так как в Австралии по-прежнему действуют серьезные карантинные ограничения, в последнее время появились слухи, что гонку 2021 года решено для гарантии перенести на октябрь, а сезон Ф1 стартует в Бахрейне. 

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Комментируя такую ситуацию, глава организующей этап компании Australian Grand Prix Corporation Эндрю Уэстакотт решительно опроверг возможность переноса. 

«Мельбурн по-прежнему будет принимать гонку открытия Ф1 в традиционные мартовские даты, – заявил он в спортивной программе канала Nine Network. – Это станет существенной частью плана спасения индустрии спорта и развлечений штата Виктория». 

Ожидается, что Liberty Media на этой неделе направит командам Ф1 предварительную версию календаря. Как правило, этот документ очень быстро попадает к журналистам, что и позволит узнать, сколько правды в действительности было в упомянутой версии из 22 этапов, включая новый Гран При Саудовской Аравии.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Александр Кабановский

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