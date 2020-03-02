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Организаторы Гран При Австралии Формулы 1 отказались отменять гонку

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Организаторы Гран При Австралии Формулы 1 отказались отменять гонку
Автор:
, редактор (Австралия)
2 мар. 2020 г., 08:10

Устроители первого этапа Формулы 1 в новом сезоне пообещали принять жесткие меры для обеспечения здоровья всех участников и гостей. По мнению организаторов этапа в Мельбурне, команды смогут беспрепятственно прилететь в Австралию даже из Италии, где усиливается эпидемия коронавируса. Гонка Формулы 1 останется в расписании чемпионата мира и пройдет 15 марта

Первая гонка Формулы 1 в сезоне-2020 избежала отмены. Об этом говорится в официальном заявлении организаторов Гран При Австралии. По словам устроителей, этап в Мельбурне пройдет без каких-либо изменений в расписании – то есть с 13 по 15 марта. Именно эти даты фигурируют в календаре Ф1 на 2020 год.

На данный момент Австралия ввела ограничения на въезд в страну только для путешественников из Китая и Ирана – двух стран с наибольшим числом заболевших коронавирусом COVID-19. Люди, побывавшие в этих государствах, должны провести хотя бы 14 дней еще в какой-нибудь стране, прежде чем Австралия согласится их впустить.

Италия и Южная Корея, где также зафиксировано много случаев заражения, избежали подобных ограничений. Свои опасения относительно возможности вовремя прибыть в Австралию уже высказывали итальянские участники Формулы 1: Ferrari и AlphaTauri. При этом «Скудерия» обращала внимание, что в случае ее недопуска в страну под угрозой окажутся и команды, использующие двигатели Ferrari – то есть Haas и Alfa Romeo.

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«В Италии и Южной Корее действительно зарегистрированы вспышки вируса, но все они успешно локализованы. Введение запрета на прибытие из этих стран было бы непропорциональным», – заявил главный врач Австралии Брендан Мёрфи.

Власти Альберт-парка, где должна пройти гонка Формулы 1, в свою очередь подтвердили, что подготовка к Гран При идет по графику, а первый груз от команд Ф1 прибудет на автодром в ближайшие дни. Вместе с грузом прилетят первые сотрудники.

При этом организаторы пообещали ввести жесткие меры для обеспечения здоровья всех участников и гостей Гран При Австралии. В частности, устроители гонки намерены привлечь государственные службы здравоохранения для помощи в организации этапа.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Австралии Билеты
Автор Эндрю ван Лёвен

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