Организаторы Гран При Австралии Формулы 1 отказались отменять гонку
Устроители первого этапа Формулы 1 в новом сезоне пообещали принять жесткие меры для обеспечения здоровья всех участников и гостей. По мнению организаторов этапа в Мельбурне, команды смогут беспрепятственно прилететь в Австралию даже из Италии, где усиливается эпидемия коронавируса. Гонка Формулы 1 останется в расписании чемпионата мира и пройдет 15 марта
Первая гонка Формулы 1 в сезоне-2020 избежала отмены. Об этом говорится в официальном заявлении организаторов Гран При Австралии. По словам устроителей, этап в Мельбурне пройдет без каких-либо изменений в расписании – то есть с 13 по 15 марта. Именно эти даты фигурируют в календаре Ф1 на 2020 год.
На данный момент Австралия ввела ограничения на въезд в страну только для путешественников из Китая и Ирана – двух стран с наибольшим числом заболевших коронавирусом COVID-19. Люди, побывавшие в этих государствах, должны провести хотя бы 14 дней еще в какой-нибудь стране, прежде чем Австралия согласится их впустить.
Италия и Южная Корея, где также зафиксировано много случаев заражения, избежали подобных ограничений. Свои опасения относительно возможности вовремя прибыть в Австралию уже высказывали итальянские участники Формулы 1: Ferrari и AlphaTauri. При этом «Скудерия» обращала внимание, что в случае ее недопуска в страну под угрозой окажутся и команды, использующие двигатели Ferrari – то есть Haas и Alfa Romeo.
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«В Италии и Южной Корее действительно зарегистрированы вспышки вируса, но все они успешно локализованы. Введение запрета на прибытие из этих стран было бы непропорциональным», – заявил главный врач Австралии Брендан Мёрфи.
Власти Альберт-парка, где должна пройти гонка Формулы 1, в свою очередь подтвердили, что подготовка к Гран При идет по графику, а первый груз от команд Ф1 прибудет на автодром в ближайшие дни. Вместе с грузом прилетят первые сотрудники.
При этом организаторы пообещали ввести жесткие меры для обеспечения здоровья всех участников и гостей Гран При Австралии. В частности, устроители гонки намерены привлечь государственные службы здравоохранения для помощи в организации этапа.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Австралии Билеты
|Автор
|Эндрю ван Лёвен
Организаторы Гран При Австралии Формулы 1 отказались отменять гонку
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