Организаторы ГП России о санкциях WADA: Контракт с Ф1 остается в силе

В понедельник, 9 декабря, исполком WADA принял решение отстранить Россию от участия в крупнейших спортивных турнирах, а также лишить ее права проведения соревнований мирового масштаба на территории страны.

В опубликованном WADA заявлении говорится, что в ближайшие 4 года Россия не сможет принимать крупные международные турниры или претендовать на их проведение, а также о том, что соревнования, которые Россия уже получила, перенесут – если этому ничего не препятствует с юридической точки зрения.

В 2010 году Международная автомобильная федерация, под эгидой которой проводится чемпионат мира Формулы 1, подписала соглашение о координации действий с WADA, и теоретически решение агентства может сказаться на судьбе Гран При России, который проводится с 2014 года.

Впрочем, в ответ на запрос Motorsport.com, организаторы Гран При России сообщили, что оснований для отмены гонки 2020 года (а также последующих, предусмотренных контрактом с Ф1) нет.

В заявлении (орфография и пунктуация – из оригинала) говорится: «Контракт на проведение российского этапа чемпионата мира Формулы 1 подписан еще в 2010 году задолго до расследуемых WADA обстоятельств. Он действует до 2025 года, а российский этап включён в международный спортивный календарь FIA на 2020 год.

Если после апелляции формулировки WADA по вопросам отзыва проведения крупного мероприятия при условии того, что это юридически и практически возможно, останутся прежними и будут относиться к Гран-при России Формулы 1, отсутствует юридическая и техническая возможность вывода и переназначения российского Гран-при Формулы 1 в другую страну.

Мы уверены в том, что Гран-при России Формулы 1 в 2020 и последующих годах состоится, приглашаем всех в Сочи. Продажи билетов в разгаре».

В заявлении WADA говорится о том, что организаторы спортивных турниров обязаны отменить уже запланированные турниры в России – однако лишь в том случае, если это возможно сделать «юридически или практически». Эта формулировка может позволить Гран При России остаться в календаре Ф1 вплоть до истечения срока контракта в 2025 году – однако официальных комментариев со стороны WADA или FIA о судьбе российского этапа чемпионата мира пока не было.

На запросы Motorsport.com представители FIA, FOM и WADA к моменту написания заметки не отреагировали.