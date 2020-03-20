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Формула 1 / ГП Нидерландов / Новость

Организаторы ГП Нидерландов допускают отмену гонки

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Организаторы ГП Нидерландов допускают отмену гонки
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20 мар. 2020 г., 14:50

Как и целый ряд других этапов Ф1, гонка в Зандфорте пока перенесена на неопределенный срок. Однако те, кто занимается организацией этого мероприятия, уже готовятся к худшему

Экс-пилот Ф1 Ян Ламмерс, возглавляющий подготовку к запланированному на этот год Гран При Нидерландов, допустил, что в 2020 году этап на трассе «Зандфорт» может и не состояться.

Напомним, к настоящему моменту Формула 1 объявила об отмене только двух гонок (в Австралии и Монако) из тех семи, что не смогли или не смогут пройти в изначально оговоренные сроки. Остальные пять этапов – в Бахрейне, Вьетнаме, Китае, Голландии и Испании – пока считаются перенесенными. Но если ситуация с глобальной пандемией коронавируса не улучшится в ближайшие месяцы, провести за оставшиеся месяцы 20 гонок будет сложно.

«Сейчас трудно предположить, что произойдет с вирусом в ближайшее время, – изложил Ламмерс свою позицию Motorsport.com. – Хотелось бы считать, что мы держим ситуацию под контролем, но уверенности в этом нет. Дальнейшее развитие событий будет определяться тем, насколько активно распространяется вирус.

Сейчас говорят о возможности провести гонку в августе – и мы будем безмерно счастливы, если в июле можно будет сказать, что пандемию победили. Но насколько реалистичны такие прогнозы? Так что, сейчас нам надо быть готовыми к любому варианту – включая перенос возвращения Гран При Голландии в календарь на 2021 год.

Конечно, неприятно нарушать планы людей – но на фоне происходящего в мире отмена гонки выглядит не трагедией и не драмой, а мелким неудобством».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап ГП Нидерландов Билеты
Автор Адам Купер

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