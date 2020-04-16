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Формула 1 / Новость

Организаторы ГП Италии обещают не допустить повторения Мельбурна

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Организаторы ГП Италии обещают не допустить повторения Мельбурна
Автор:
, журналист (Нидерланды)
Соавтор: Франко Нуньес
16 апр. 2020 г., 15:37

Автомобильный клуб Италии заверил, что сделает все возможное, чтобы исключить возможность отмены своей гонки в последний момент – как этой весной случилось в австралийском Альберт-парке

Возобновление гонок, которое еще недавно казалось делом ближайшей пары месяцев, откладывается все дальше и дальше – теперь уже появились сомнения, что хоть какие-то соревнования удастся провести до конца лета.

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В этой связи очередь постепенно дошла и до Гран При Италии – проведение этапа, который должен пройти в первый уик-энд сентября, уже не кажется гарантированным.

В этой связи его организаторы заявили, что сценарий мартовской гонки в Австралии, которую пришлось отменить в самый последний момент, видится им максимально негативным. Поэтому подобного развития событий в интересах Формулы 1 важно будет избежать любой ценой. 

«Мы больше не можем позволять такие ошибки, как в Австралии, где Гран При пришлось отменять, когда люди уже приехали на трассу, – сказал глава Итальянского автомобильного клуба Анжело Стикки-Дамиани в интервью Gazzetta dello Sport. – Случившееся ударило по всем, от Liberty Media до команд и местных организаторов. Если еще раз придется останавливать уже начавшийся было уик-энд, это станет катастрофой».

Монца расположена в Ломбардии, которая первой в Европе столкнулась с коронавирусом. Сейчас там строжайший карантин, потому Дамиани был очень осторожен, говоря о подготовке к гонке.

«Мы внимательнейшим образом следим за ситуацией, – сказал он. – Но сейчас сохраняется колоссальная неопределенность. Потому мы должны действовать осторожно и предусмотрительно. 

Самое главное – понять, что происходит в других странах, которые принимают Гран При. Прежде всего мы следим за Италией и Британей, откуда большинство людей в паддоке». 

По словам главы ACI, определенное пространство для маневра у организаторов еще есть – но окончательно определиться с тем, состоится ли гонка, надо будет как можно быстрее.

«Команды попросили нас уведомить их за 90 дней, – объяснил Стикки-Дамиани. – Так что если мы определимся к июлю, уже будет поздно. Возможно, мы все обсудим и все же решим, что в нынешней ситуации достаточно будет 60 дней».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Филип Клерен

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