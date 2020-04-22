Организаторы ГП Испании хотят получить скидку от Ф1

Гран При Испании потерял свое место в календаре Формулы 1 из-за коронавируса и был перенесен на неопределенный срок. Глава трассы «Каталунья» Жоан Фонтсере полагает, что в этой ситуации Формуле 1 придется не только подыскать испанскому этапу новую дату, но и уменьшить сумму, которую организаторы платят за право принять Гран При.

«Они понимают, что ситуация исключительная, – цитирует Фонтсере агентство AP. – Мы в одинаковом положении. Если они хотят сохранить какие-то гонки ради проведения телетрансляций и возможности выплатить деньги командам, то должны принять во внимание, что наши доходы от проведения гонки будут меньше ожидаемых».

Фонтсере отметил, что в Барселоне проведение Гран При рассматривают как выгодное вложение денег: «Правительство Каталонии решило инвестировать в Гран При, чтобы получить выгоду от продажи билетов. В этом году выручка будет весьма низкой. Меньше чем планировали заработают отели и такси. Все это влияет на наши договоренности».