Организаторы ГП Австралии продлили контракт с Ф1 еще на два года. До 2037-го
Новая версия контракта, помимо прочего, определяет, сколько раз трасса в Мельбурне будет открывать сезон
В начале 2022-го австралийские промоутеры уже заключили соглашение с боссами Ф1, по которому этап останется в календаре до 2035 года. Однмко сейчас последовали небольшие уточнения вместе с двухлетним продлением.
Главный вопрос был в том, что в Ф1 появилось много желающих открывать новый чемпионат. До 2019-го эта почетная роль почти всегда была у трассы в Альберт-парке, но из-за пандемии сезон-2020 стартовал в Шпильберге, а два следующих – в Бахрейне.
Хорошо известно, что видеть у себя первый этап также очень хотят в Саудовской Аравии.
Именно поэтому в новом соглашении с австралийцами прописано, что в период с 2024 по 2037 годы они четырежды получат право принять у себя стартовую гонку нового чемпионата – это стало возможным из-за расписания мусульманского праздника Рамадан.
В 2023 году Гран При в Мельбурне пройдет 2 апреля, это будет третий этап сезона.
«Обеспечить проведение Гран При Австралии в Мельбурне на следующие 15 лет – это отличный результат, – сказал глава промоутерской компании AGPC Эндрю Уэстакотт. – Гонка принесет большую пользу нашему городу, нашей экономике и особенно туристической индустрии, не говоря уж о том, как она поможет молодым австралийцам, чьи мечты связаны с автоспортом».
Альберт-парк принимает Гран При Австралии с 1996 года.
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