Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop MULTIVERSE
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop MULTIVERSE
Предыдущая / Брандл: На месте Mercedes я бы сейчас широко улыбался Следующая / Саудовская Аравия увела у Австралии право открыть сезон-2024 в Ф1
Формула 1 / Гран При Австралии Новость

Организаторы ГП Австралии продлили контракт с Ф1 еще на два года. До 2037-го

Новая версия контракта, помимо прочего, определяет, сколько раз трасса в Мельбурне будет открывать сезон

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Организаторы ГП Австралии продлили контракт с Ф1 еще на два года. До 2037-го
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

В начале 2022-го австралийские промоутеры уже заключили соглашение с боссами Ф1, по которому этап останется в календаре до 2035 года. Однмко сейчас последовали небольшие уточнения вместе с двухлетним продлением.

Главный вопрос был в том, что в Ф1 появилось много желающих открывать новый чемпионат. До 2019-го эта почетная роль почти всегда была у трассы в Альберт-парке, но из-за пандемии сезон-2020 стартовал в Шпильберге, а два следующих – в Бахрейне. 

Хорошо известно, что видеть у себя первый этап также очень хотят в Саудовской Аравии. 

Именно поэтому в новом соглашении с австралийцами прописано, что в период с 2024 по 2037 годы они четырежды получат право принять у себя стартовую гонку нового чемпионата – это стало возможным из-за расписания мусульманского праздника Рамадан. 

В 2023 году Гран При в Мельбурне пройдет 2 апреля, это будет третий этап сезона. 

«Обеспечить проведение Гран При Австралии в Мельбурне на следующие 15 лет – это отличный результат, – сказал глава промоутерской компании AGPC Эндрю Уэстакотт. – Гонка принесет большую пользу нашему городу, нашей экономике и особенно туристической индустрии, не говоря уж о том, как она поможет молодым австралийцам, чьи мечты связаны с автоспортом». 

Альберт-парк принимает Гран При Австралии с 1996 года.

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Брандл: На месте Mercedes я бы сейчас широко улыбался
Предыдущая новость

Брандл: На месте Mercedes я бы сейчас широко улыбался
Следующая новость

Саудовская Аравия увела у Австралии право открыть сезон-2024 в Ф1

Саудовская Аравия увела у Австралии право открыть сезон-2024 в Ф1
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
Немецкие СМИ увидели в назначении Зайдля шанс для Шумахера
Формула 1

Немецкие СМИ увидели в назначении Зайдля шанс для Шумахера

Экс-пилот о дуэте Mercedes: У одного эго размером с самолет, другой – балабол
Формула 1

Экс-пилот о дуэте Mercedes: У одного эго размером с самолет, другой – балабол

Шумахер стал запасным гонщиком Mercedes F1
Формула 1

Шумахер стал запасным гонщиком Mercedes F1

Самое важное:

FIA защитит пилотов Формулы 1 от брызг во время дождя
Формула 1 Формула 1

FIA защитит пилотов Формулы 1 от брызг во время дождя

Стали известны детали инициативы, призванной улучшить пилотам обзорность в сложных погодных условиях

Немецкие СМИ увидели в назначении Зайдля шанс для Шумахера
Формула 1 Формула 1

Немецкие СМИ увидели в назначении Зайдля шанс для Шумахера

По мнению местных экспертов, Мик сможет продолжить карьеру в Ф1 в составе Sauber при покровительстве Audi

Смогла бы Mercedes исправить W13 без лимита бюджетов? Вольф ответил
Формула 1 Формула 1

Смогла бы Mercedes исправить W13 без лимита бюджетов? Вольф ответил

По словам главы команды, проблемы с шасси 2022 года были столь фундаментальными, что разобраться с ними мешала вовсе не нехватка денег

M-Sport выставит в новом сезоне WRC только две машины
WRC WRC

M-Sport выставит в новом сезоне WRC только две машины

Пьер-Луи Лубе будет стартовать за команду в главном зачете мирового ралли, а Адриен Фурмо выступит лишь в WRC2

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.