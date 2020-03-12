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Формула 1 / Гран При Австралии / Новость

Организаторы ГП Австралии готовы провести все, кроме Ф1

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Организаторы ГП Австралии готовы провести все, кроме Ф1
Автор:
12 мар. 2020 г., 22:13

Отмена первого этапа чемпионата мира представляется неизбежной – однако организаторы Гран При Австралии рассчитывают, что остальные мероприятия в рамках гоночного уик-энда отменять не придется

По информации Motorsport.com, встреча глав команд Ф1, представителей компании-промоутера Гран При Австралии, организаторов чемпионата мира и FIA, привела к решению отменить первый этап чемпионата Формулы 1. Однако это не значит, что отменяются вообще все мероприятия в рамках гоночного уик-энда.

В официальном заявлении компании-промоутера, оказавшемся в распоряжении Motorsport.com, в частности, сказано: «Доступ на трассу будет открыт в 8:45 утра, а заезды на трассе начнутся, как изначально запланировано, в 9:10. Поддерживающие мероприятия, спонсорские активности, развлекательные программы для гостей и болельщиков пройдут в соответствии с расписанием.

Ситуация с отказом команды McLaren от участия в соревнованиях обсуждается с представителями FIA и Формулы 1. На утро запланировано несколько совещаний с представителями ключевых компаний – любые изменения в программе будут озвучены по возможности оперативно».

По информации Motorsport.com, команды Ф1 в пятницу приехали на трассу в соответствии с исходным графиком – хотя сотрудники готовы к тому, что вместо обслуживания гоночных машин в рамках тренировок им придется паковать вещи.

В рамках Гран При Австралии, кроме заездов Ф1, изначально были запланированы этапы австралийских серий Supercars, S5000 и Porsche Carrera Cup, азиатско-тихоокеанского чемпионата TCR, а также демонстрационные и развлекательные заезды с участием самых разных машин, от картинга до двухместных болидов Ф1.  

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Австралии
Автор Адам Купер

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