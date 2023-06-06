Организаторы Ф2 и Ф3 случайно выдали секрет Формулы 1
Заурядный пресс-релиз молодежных серий позволил сделать вывод, что для Гран При в Имоле не удалось отыскать новую дату
Формуле 1 пришлось отменить майский Гран При Эмилии-Романьи из-за ненастной погоды, которая приняла масштаб стихийного бедствия: из-за многодневных дождей реки вышли из берегов, были разрушены здания и дороги.
При этом, строго говоря, в официальном заявлении говорилось о «решении не проводить Гран При в этот уик-энд». Это дало основания говорить, что гонке попробуют отыскать новую дату. Однако эксперты сразу отметили, что с нынешним расписанием этапов сделать это будет едва ли возможно.
Ситуация оставалась подвешенной до начала июня, пока во вторник не увидел свет пресс-релиз от Формулы 2 и Формулы 3. В кратком сообщении говорилось, что «после изучения всех вариантов не удалось найти возможность» заменить отмененные гонки в Имоле.
Не нужно быть провидцем, чтобы сообразить: такое решение было принято не организаторами самых молодежных серий, а боссами Ф1 – а до юниорских первенств его просто довели как факт. Но своим неосторожным сообщением пресс-служба раскрыла эту небольшую тайну до официального анонса.
Таким образом, в сезоне-2023 пройдет в общей сложности 22 Гран При. Если, конечно, не будет новых отмен.
Вольф пообещал, что не будет пытаться замедлить Red Bull
Технический анализ: почему новые понтоны Ferrari неверно считать копией Red Bull
Самое важное:
СМИ обвинили Ферстаппена в неуплате налогов. Его менеджер все опроверг
СМИ обвинили Ферстаппена в неуплате налогов. Его менеджер все опроверг СМИ обвинили Ферстаппена в неуплате налогов. Его менеджер все опроверг
Уик-энд «24 часов Ле-Мана» начался с большой аварии: видео
Уик-энд «24 часов Ле-Мана» начался с большой аварии: видео Уик-энд «24 часов Ле-Мана» начался с большой аварии: видео
Хорнера пригласили в британское правительство. Пока только поговорить
Хорнера пригласили в британское правительство. Пока только поговорить Хорнера пригласили в британское правительство. Пока только поговорить
Мнение: почему дебют SF-23 Evo обернулся для Ferrari катастрофой
Мнение: почему дебют SF-23 Evo обернулся для Ferrari катастрофой Мнение: почему дебют SF-23 Evo обернулся для Ferrari катастрофой
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.