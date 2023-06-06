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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи Новость

Организаторы Ф2 и Ф3 случайно выдали секрет Формулы 1

Заурядный пресс-релиз молодежных серий позволил сделать вывод, что для Гран При в Имоле не удалось отыскать новую дату

Александр Кабановский
Автор:
Трасса в Имоле после дождя

Формуле 1 пришлось отменить майский Гран При Эмилии-Романьи из-за ненастной погоды, которая приняла масштаб стихийного бедствия: из-за многодневных дождей реки вышли из берегов, были разрушены здания и дороги. 

При этом, строго говоря, в официальном заявлении говорилось о «решении не проводить Гран При в этот уик-энд». Это дало основания говорить, что гонке попробуют отыскать новую дату. Однако эксперты сразу отметили, что с нынешним расписанием этапов сделать это будет едва ли возможно. 

Ситуация оставалась подвешенной до начала июня, пока во вторник не увидел свет пресс-релиз от Формулы 2 и Формулы 3. В кратком сообщении говорилось, что «после изучения всех вариантов не удалось найти возможность» заменить отмененные гонки в Имоле. 

Не нужно быть провидцем, чтобы сообразить: такое решение было принято не организаторами самых молодежных серий, а боссами Ф1 – а до юниорских первенств его просто довели как факт. Но своим неосторожным сообщением пресс-служба раскрыла эту небольшую тайну до официального анонса. 

Таким образом, в сезоне-2023 пройдет в общей сложности 22 Гран При. Если, конечно, не будет новых отмен. 

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