Организаторы Ф2 и Ф3 случайно выдали секрет Формулы 1

Формуле 1 пришлось отменить майский Гран При Эмилии-Романьи из-за ненастной погоды, которая приняла масштаб стихийного бедствия: из-за многодневных дождей реки вышли из берегов, были разрушены здания и дороги.

При этом, строго говоря, в официальном заявлении говорилось о «решении не проводить Гран При в этот уик-энд». Это дало основания говорить, что гонке попробуют отыскать новую дату. Однако эксперты сразу отметили, что с нынешним расписанием этапов сделать это будет едва ли возможно.

Ситуация оставалась подвешенной до начала июня, пока во вторник не увидел свет пресс-релиз от Формулы 2 и Формулы 3. В кратком сообщении говорилось, что «после изучения всех вариантов не удалось найти возможность» заменить отмененные гонки в Имоле.

Не нужно быть провидцем, чтобы сообразить: такое решение было принято не организаторами самых молодежных серий, а боссами Ф1 – а до юниорских первенств его просто довели как факт. Но своим неосторожным сообщением пресс-служба раскрыла эту небольшую тайну до официального анонса.

Таким образом, в сезоне-2023 пройдет в общей сложности 22 Гран При. Если, конечно, не будет новых отмен.