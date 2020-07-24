Организаторы этапа в Имоле собрались сохранить Гран При после 2020 года

В пятницу Формула 1 объявила о проведении в нынешнем сезоне Гран При Эмилии-Романьи на трассе в итальянской Имоле. Автодром, принимавший этапы чемпионата с 1980 до 2006 года, возвращается в календарь, и в этой связи местные организаторы провели телефонную пресс-конференцию.

На ней были озвучены три значимые новости. Во-первых, вопрос со зрителями пока не решен окончательно, однако есть надежда на их присутствие на трибунах. Действующий итальянские законы говорят максимум о тысяче человек, но к ноябрю ограничения могут стать менее жесткими.

Во-вторых, Уберто Сельватико Эстене – глава промоутерской компании «Формула Имола» и идейный вдохновитель возвращения Ф1 на трассу Энцо и Дино Феррари – заявил о переговорах с Linerty Media о регулярном проведении Гран При после 2020 года.

Журналистам были озвучены финансовые условия: в этом году взнос за право принять Гран При составил всего 4 млн евро. Четверть этой суммы выделили региональные власти, остальное – организация Con.Ami, которая объединяет муниципалитеты для совместных инвестиций.

Разумеется, в следующем сезоне потребуются совсем иные суммы: скажем, промоутеры Гран При Италии в Монце платят взнос в 25 млн евро. Представители Имолы объявили, что уже начали поиски финансирования и переговоры с Liberty о возможных путях снижения взноса.

Наконец, в третьих Сельватико Эстене заявил, что двухдневный формат предстоящего Гран При станет тестовым полигоном для Формулы 1.

«Дело не только в том, что уик-энд займет лишь субботу и воскресенье, – объяснил он. – Там будут реализованы другие интересные инновации, которые мы сейчас активно обсуждаем с Liberty и о деталях которых я говорить не вправе».

Ожидается, что в Имоле будет опробовано расписание, которое станет повсеместно использоваться в Ф1 с 2022 года. Оно включает две короткие тренировки в субботу утром, квалификацию днем и воскресную гонку».