Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / Pirelli выбрала шины для трех первых Гран При сезона
Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи Новость

Организаторы этапа в Имоле продлили контракт с Ф1 до 2025 года

Гран При на трассе Энцо и Дино Феррари останется в календаре чемпионата мира как минимум на три следующих года.

Организаторы этапа в Имоле продлили контракт с Ф1 до 2025 года
Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Формула 1 вернулась в Имолу, когда потребовалось составить «коронавирусный» календарь 2020 года из европейских этапов.  

Прежде итальянский автодром принимал Гран При с 1980 до 2006 года – и возвращение на трассу старой школы многим пришлось по вкусу. Гонка, названная в честь провинции Эмилия-Романья, удержалась в списке этапов еще на два года – а поздно вечером в понедельник ее организаторы объявили о новом трехлетнем контракте с Libertry Media.

Есть весомые основания говорить, что величина промоутерского взноса составила 25 миллионов долларов за год – в той оговоркой, что сумма может быть уменьшена до $15 млн, если карантинные ограничения не позволят провести уик-энд со зрителями. 

По меркам Ф1 это неплохие условия – большинство европейских этапов платит столько же или чуть меньше. 

Читайте также:

Заключению новой сделки, которая позволила Имоле гарантировать проведение этапа до 2025 года, помогла финансовая поддержка как национального, так и местного правительства. За это Эмилия-Романья сохранила право называть Гран При своим именем. 

Глава Автоклуба Италии Анжелло Стикки Дамиани объяснил: «Ближайшие годы Италия будет принимать две гонки Формулы 1. Это стало результатом командных усилий. 

Нам удалось создать отличную инициативную группу, и я должен поблагодарить правительство, премьер-министра Марио Драги, министров иностранных дел, финансов и регион Эмилия-Романья».

В нынешнем сезоне Ф1 проведет этап в Имоле 22-24 апреля. 

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Pirelli выбрала шины для трех первых Гран При сезона
Предыдущая новость

Pirelli выбрала шины для трех первых Гран При сезона
Загрузить комментарии
Джонатан Нобл Больше от
Джонатан Нобл
Ф1 переехала в новый большой моторхоум
Формула 1

Ф1 переехала в новый большой моторхоум

Renault сменила концепцию мотора, поставив мощность выше надежности
Формула 1

Renault сменила концепцию мотора, поставив мощность выше надежности

Анализ: зачем Alpine наняла Сафнауэра
Формула 1

Анализ: зачем Alpine наняла Сафнауэра

Самое важное:

Организаторы этапа в Имоле продлили контракт с Ф1 до 2025 года
Формула 1 Формула 1

Организаторы этапа в Имоле продлили контракт с Ф1 до 2025 года

Pirelli выбрала шины для трех первых Гран При сезона
Формула 1 Формула 1

Pirelli выбрала шины для трех первых Гран При сезона

Новые беды Haas: самолет с имуществом не долетел до Бахрейна
Формула 1 Формула 1

Новые беды Haas: самолет с имуществом не долетел до Бахрейна

Источник: FIA согласилась увеличить вес машин Ф1, но лишь на 3 кг
Формула 1 Формула 1

Источник: FIA согласилась увеличить вес машин Ф1, но лишь на 3 кг

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.