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Формула 1 вернулась в Имолу, когда потребовалось составить «коронавирусный» календарь 2020 года из европейских этапов.

Прежде итальянский автодром принимал Гран При с 1980 до 2006 года – и возвращение на трассу старой школы многим пришлось по вкусу. Гонка, названная в честь провинции Эмилия-Романья, удержалась в списке этапов еще на два года – а поздно вечером в понедельник ее организаторы объявили о новом трехлетнем контракте с Libertry Media.

Есть весомые основания говорить, что величина промоутерского взноса составила 25 миллионов долларов за год – в той оговоркой, что сумма может быть уменьшена до $15 млн, если карантинные ограничения не позволят провести уик-энд со зрителями.

По меркам Ф1 это неплохие условия – большинство европейских этапов платит столько же или чуть меньше.

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Заключению новой сделки, которая позволила Имоле гарантировать проведение этапа до 2025 года, помогла финансовая поддержка как национального, так и местного правительства. За это Эмилия-Романья сохранила право называть Гран При своим именем.

Глава Автоклуба Италии Анжелло Стикки Дамиани объяснил: «Ближайшие годы Италия будет принимать две гонки Формулы 1. Это стало результатом командных усилий.

Нам удалось создать отличную инициативную группу, и я должен поблагодарить правительство, премьер-министра Марио Драги, министров иностранных дел, финансов и регион Эмилия-Романья».

В нынешнем сезоне Ф1 проведет этап в Имоле 22-24 апреля.

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