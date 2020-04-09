Организатор Гран При Нидерландов отказался проводить гонку с пустыми трибунами
Гонка Формулы 1 на автодроме «Зандфорт» может пройти только со зрителями. Об этом заявил промоутер голландского этапа Ян Ламмерс
«Гонка без зрителей – это немыслимый сценарий». Так ответил организатор Гран При Нидерландов Ян Ламмерс на вопрос Motorsport.com о том, возможно ли провести этап на трассе «Зандфорт» с пустыми трибунами.
«Если гонка состоится, то она должна пройти без компромиссов. У нас должна быть возможность отпраздновать проведение Гран При, – заявил Ламмерс. – Для Нидерландов это будет первая гонка Формулы 1 за 35 лет. И вечеринка по такому случаю обязана получиться что надо».
«Мы понимаем, что перед FIA и FOM стоит очень трудная задача, – добавил Ламмерс. – Они пытаются спасти всех, кого могут: команды, промоутеров, спонсоров. Они делают все, что требуется и прорабатывают все возможные сценарии – это правильно. На данный момент они не спрашивали нас о возможности устроить Гран При с пустыми трибунами».
В первоначальной версии календаря-2020 гонка в Нидерландах была запланирована на 3 мая. Из-за вспышки коронавируса этап на автодроме «Зандфорт» перенесли на неопределенный срок. Одним из вариантов называют проведение голландской гонки в августе, когда в расписании чемпионата предусмотрен перерыв.
Посмотрите на круг по «Зандфорту» в исполнении Макса Ферстаппена:
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|ГП Нидерландов Билеты
|Местонахождение
|Зандфорт
|Автор
|Филип Клерен
Организатор Гран При Нидерландов отказался проводить гонку с пустыми трибунами
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