Организатор Гран При Нидерландов отказался проводить гонку с пустыми трибунами

«Гонка без зрителей – это немыслимый сценарий». Так ответил организатор Гран При Нидерландов Ян Ламмерс на вопрос Motorsport.com о том, возможно ли провести этап на трассе «Зандфорт» с пустыми трибунами.

«Если гонка состоится, то она должна пройти без компромиссов. У нас должна быть возможность отпраздновать проведение Гран При, – заявил Ламмерс. – Для Нидерландов это будет первая гонка Формулы 1 за 35 лет. И вечеринка по такому случаю обязана получиться что надо».

«Мы понимаем, что перед FIA и FOM стоит очень трудная задача, – добавил Ламмерс. – Они пытаются спасти всех, кого могут: команды, промоутеров, спонсоров. Они делают все, что требуется и прорабатывают все возможные сценарии – это правильно. На данный момент они не спрашивали нас о возможности устроить Гран При с пустыми трибунами».

В первоначальной версии календаря-2020 гонка в Нидерландах была запланирована на 3 мая. Из-за вспышки коронавируса этап на автодроме «Зандфорт» перенесли на неопределенный срок. Одним из вариантов называют проведение голландской гонки в августе, когда в расписании чемпионата предусмотрен перерыв.