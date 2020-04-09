Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
76 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
83 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
97 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
30 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
111 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
139 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
146 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
160 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
167 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
181 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
195 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
202 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
216 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
230 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / ГП Нидерландов / Новость

Организатор Гран При Нидерландов отказался проводить гонку с пустыми трибунами

Билеты
Поделились
Комментарии
Организатор Гран При Нидерландов отказался проводить гонку с пустыми трибунами
Автор:
, журналист (Нидерланды)
Соавтор: Эрвин Ягги
9 апр. 2020 г., 15:41

Гонка Формулы 1 на автодроме «Зандфорт» может пройти только со зрителями. Об этом заявил промоутер голландского этапа Ян Ламмерс

«Гонка без зрителей – это немыслимый сценарий». Так ответил организатор Гран При Нидерландов Ян Ламмерс на вопрос Motorsport.com о том, возможно ли провести этап на трассе «Зандфорт» с пустыми трибунами.

«Если гонка состоится, то она должна пройти без компромиссов. У нас должна быть возможность отпраздновать проведение Гран При, – заявил Ламмерс. – Для Нидерландов это будет первая гонка Формулы 1 за 35 лет. И вечеринка по такому случаю обязана получиться что надо».

«Мы понимаем, что перед FIA и  FOM стоит очень трудная задача, – добавил Ламмерс. – Они пытаются спасти всех, кого могут: команды, промоутеров, спонсоров. Они делают все, что требуется и прорабатывают все возможные сценарии – это правильно. На данный момент они не спрашивали нас о возможности устроить Гран При с пустыми трибунами».

В первоначальной версии календаря-2020 гонка в Нидерландах была запланирована на 3 мая. Из-за вспышки коронавируса этап на автодроме «Зандфорт» перенесли на неопределенный срок. Одним из вариантов называют проведение голландской гонки в августе, когда в расписании чемпионата предусмотрен перерыв.

Посмотрите на круг по «Зандфорту» в исполнении Макса Ферстаппена:

Читайте также:

Следующая новость
Тодт попросил команды подать протест против Ferrari. Те отказались

Предыдущая новость

Тодт попросил команды подать протест против Ferrari. Те отказались
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап ГП Нидерландов Билеты
Местонахождение Зандфорт
Автор Филип Клерен

База данных

Гран При Франции

Гран При Франции

25 июн. - 28 июн.
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Команда мечты. История доминирования McLaren в сезоне 1988 года

2
Формула 1

Техническое ретро: история McLaren MP4/4, самой успешной машины в истории Формулы 1

3
Формула 1

Тодт попросил команды подать протест против Ferrari. Те отказались

4
Формула 1

«Как же мы сами не додумались?». В Mercedes порадовались реакции соперников на DAS

5
Формула 1

Ferrari и Red Bull заблокировали уменьшение бюджетов в Формуле 1

Последние видео

«Скорость в иллюстрациях» – документальный фильм о Джорджо Пиоле 26:02
Формула 1

«Скорость в иллюстрациях» – документальный фильм о Джорджо Пиоле

Фильм «Герои» – секретный контракт Фелипе Массы 01:24
Формула 1

Фильм «Герои» – секретный контракт Фелипе Массы

Пять провальных попыток защитить титул в Формуле 1 07:13
Формула 1

Пять провальных попыток защитить титул в Формуле 1

Фильм «Герои» – история о ярких судьбах 02:11
Формула 1

Фильм «Герои» – история о ярких судьбах

Фильм «Герои» – история великих побед 03:13
Формула 1

Фильм «Герои» – история великих побед

Самое важное:

Организатор Гран При Нидерландов отказался проводить гонку с пустыми трибунами
F1

Организатор Гран При Нидерландов отказался проводить гонку с пустыми трибунами

Тодт попросил команды подать протест против Ferrari. Те отказались
F1

Тодт попросил команды подать протест против Ferrari. Те отказались

Зак Браун нашел Формуле 1 пример для подражания. Это IndyCar
F1

Зак Браун нашел Формуле 1 пример для подражания. Это IndyCar

Ferrari и Red Bull заблокировали уменьшение бюджетов в Формуле 1
F1

Ferrari и Red Bull заблокировали уменьшение бюджетов в Формуле 1

«Как же мы сами не додумались?». В Mercedes порадовались реакции соперников на DAS
F1

«Как же мы сами не додумались?». В Mercedes порадовались реакции соперников на DAS

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
  • MotoGP
Билеты
Партнер проекта
25 июн. - 28 июн.
Билеты
2 июл. - 5 июл.
Билеты
16 июл. - 19 июл.
Билеты
30 июл. - 2 авг.
Билеты
27 авг. - 30 авг.
Билеты
3 сент. - 6 сент.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.