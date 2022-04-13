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Формула 1 Новости

Организатор ГП Монако: Я гарантирую гонки Ф1 после 2022 года

Президент местного автоклуба этапа выразил уверенность, что он останется в календаре Формулы 1 как минимум на ближайшие годы

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Организатор ГП Монако: Я гарантирую гонки Ф1 после 2022 года
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После появления в календаре Формулы 1 Гран При Лас-Вегаса, появились разговоры о том, что история Гран При Монако, другой городской гонки в месте, где много казино, вскоре может прерваться.

Это связано и с тем, что чемпионат становится все плотнее, и с логистическими трудностями в Монако, и с отказом от традиционного для этого этапа расписания уик-энда, и с финансовыми вопросами.

Выступая на собрании Автомобильного клуба Монако, его президент Мишель Боэри назвал все эти разговоры неправдой и гарантировал, что гонки в княжестве останутся.

«Я хочу сказать о том, что вы могли читать в прессе, – цитирует Боери издание Nice Martin. – Люди говорят об ожидаемых трудностях для проведения Гран При после этого года, об увеличении денежных требований со стороны организаторов Формулы 1, которые становятся неподъемными для Монако.

Это все вранье. Да, мы все еще находимся в стадии переговоров по поводу продления контракта. Но я вам гарантирую, что гонки продолжатся и после 2022 года. Я не знаю, подпишем мы контракт на три года или на пять лет. Но это уже детали».

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