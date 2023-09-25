«Орал и ругался». Норрис вспомнил самый неприятный момент японской гонки
На пути ко второй ступени подиума пилоту McLaren пришлось пережить несколько неприятных секунд, когда в режиме виртуальной машины безопасности перед ним появился медленный Серхио Перес
Ландо Норрис преследовал на «Сузуке» лидирующего Макса Ферстаппена, отставая от того на пять секунд, когда на 14-м круге судьи активировали режим VSC для очистки гоночного асфальта от обломков после аварии.
Приближаясь к скоростному виражу Ложка, Норрис заметил впереди медленную машину Серхио Переса, который немногим ранее столкнулся с Кевином Магнуссеном. Не будучи уверенным, почему соперник движется в столь низком темпе, Ландо сбросил скорость, чтобы не получить штраф за незаконный обгон.
Из-за этой заминки преимущество Ферстаппена разом возросло еще на пять секунд, что окончательно лишило Норриса надежд хоть как-нибудь поспорить за победу.
Британский гонщик рассказал о своих эмоциях в той фазе гонки. «Я не знал точно, что происходит, – объяснил он, отвечая на вопрос Motorsport.com. – Правила однозначно говорят, что обгонять в режиме VSC можно только в том случае, если у соперника очевидные проблемы.
Я не был уверен, в этом дело – или он просто решил притормозить меня. И рисковать в такой ситуации не стоило. Он ехал очень медленно, а тут еще замигала сигнальная лампочка, что ограничения скоро заканчиваются.
Мне пришлось выехать с трассы, так как он едва не врезался в меня. Не знаю, зачем было все это.
Я громко орал в шлеме. Орал и ругался, так как ничего не понимал. Я не знал, что мне делать – и при этом терял время относительно Макса. Ferrari [Шарля Леклера] оказалась всего в полутора секундах за мной, а ведь запас составлял 12-13 секунд. Так что я потерял из-за этого минимум десять (данные говорят, что гонщик переоценил потерю – прим.ред.) – но я просто не знал, что делать в той ситуации».
Подиум: Ландо Норрис, McLaren, второе место
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
Он продолжил: «У машины Переса не было очевидных [внешне] проблем. Если бы он ехал вдоль самого края, все было бы понятно, а так я не хотел рисковать.
Наверное, все это не сказалось на гонке радикально, но мне пришлось понервничать. Так у меня был хоть какой-то шанс оказать прессинг на Макса, а после всего этого его не осталось.
Досадная история. Пожалуй, на ближайшем брифинге я спрошу, что разрешено в таких ситуациях. Но, думаю, я поступил верно».
Глава McLaren Андреа Стелла поддержал пилота: «Это не сказалось на результате, но момент был неприятный. Гонщику сложно принимать решение, при этом Ландо видел, что теряет время.
Того, кто сдерживает соперника, могут обвинить в неспортивном поведении – но и тебя вправе наказать за обгон. Так что мы действовали осторожно и решили подождать, пусть и ценой потери времени».
Для Ландо Норриса подиум на «Сузуке» стал десятым в карьере. Гонщик заработал четыре призовых кубка за семь последних Гран При.
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