Оптимисты. Pirelli озвучила выбор составов на Гран При Монако
Несмотря на полную неопределенность с календарем чемпионата миланские шинники в соответствии с контрактом назвали составы резины для очередного этапа Формулы 1
Приедет ли в этом году Формула 1 в Монако, говорить сейчас невозможно. Если захватившая всю Европу эпидемия вируса будет оперативно ликвидирована, этап может состояться – но полной уверенности в таком развитии событий нет.
Тем не менее в Pirelli номинировали на этап в княжестве три самых мягких состава сликов, как и все последние годы. Если уик-энд все же пройдет, это будет дебютное использование самой мягкой смеси С5 в нынешнем сезоне.
Выбор составов для гонок 2020 года:
|Гран При
|C1
|C2
|C3
|C4
|C5
|Австралия**
|Бахрейн*
|Вьетнам*
|Китай *
|Нидерланды
|Испания
|Монако
|Азербайджан
|Канада
*этап отложен, новая дата проведения не определена
**этап отменен
В 2019-м Льюис Хэмилтон выиграл в Монако, стартовав на Soft (C5) и на 11-м круге после выезда машины безопасности сменив его на Medium (C4).
На каждом этапе гонщики получают по одному обязательному комплекту Hard и Medium – и хотя бы один из них необходимо использовать по ходу гонки. Пилоты, прошедшие в финал квалификации, смогут использовать дополнительный комплект Soft, который команды должны сдать сразу после окончания субботних заездов.
Еще десять комплектов шин из предложенного набора команды выбирают самостоятельно. По ходу гонки пилоты должны использовать как минимум два разных состава резины.
Гран При Монако запланирован на 21-24 мая.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Монако Билеты
|Местонахождение
|Монте-Карло, городская трасса
|Автор
|Александр Кабановский
Оптимисты. Pirelli озвучила выбор составов на Гран При Монако
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