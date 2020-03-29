Оптимист Култхард: Гонки скоро возобновятся, но с пустыми трибунами

Из-за вспышки заболеваний, вызванной новым коронавирусом, сезон Формулы 1 официально стартует не раньше Гран При Канады. При этом многие ожидают дальнейшего переноса сроков. Но не бывший гонщик Ф1 Дэвид Култхард. По его мнению, гонки можно будет возобновить и раньше, но без зрителей.

«Я в самом деле верю в то, что спортивные мероприятия возобновятся гораздо быстрее, чем ожидается, – заявил Култхард в эфире голландского телеканала Ziggo Sport. – Так что гонки скоро возобновятся, но Гран При будут проходить без зрителей на трибунах.

Более того, я ожидаю, что во второй половине года гонки также будут проходить без зрителей. Но даже с пустыми трибунами Гран При Нидерландов будет успешным.

Обидно, что гонка не состоится по расписанию. Ее все ждали, так что надеюсь, удастся найти новую дату».