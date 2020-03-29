Оптимист Култхард: Гонки скоро возобновятся, но с пустыми трибунами
Бывший пилот Формулы 1 считает, что зрителей на трассах мы не увидим до конца сезона
Из-за вспышки заболеваний, вызванной новым коронавирусом, сезон Формулы 1 официально стартует не раньше Гран При Канады. При этом многие ожидают дальнейшего переноса сроков. Но не бывший гонщик Ф1 Дэвид Култхард. По его мнению, гонки можно будет возобновить и раньше, но без зрителей.
«Я в самом деле верю в то, что спортивные мероприятия возобновятся гораздо быстрее, чем ожидается, – заявил Култхард в эфире голландского телеканала Ziggo Sport. – Так что гонки скоро возобновятся, но Гран При будут проходить без зрителей на трибунах.
Более того, я ожидаю, что во второй половине года гонки также будут проходить без зрителей. Но даже с пустыми трибунами Гран При Нидерландов будет успешным.
Обидно, что гонка не состоится по расписанию. Ее все ждали, так что надеюсь, удастся найти новую дату».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Дэвид Култхард
|Автор
|Сергей Иванов
Оптимист Култхард: Гонки скоро возобновятся, но с пустыми трибунами
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