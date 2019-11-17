Опрос: кто виноват в столкновении пилотов Ferrari?
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По ходу Гран При Бразилии оба гонщика Ferrari сошли с дистанции c проколотыми колесами. Шарль Леклер опередил Себастьяна Феттеля в первой связке поворотов, но позже немец попытался вернуть позицию, и машины соприкоснулись. Кого винить в двойном сходе?
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Бразилии
|Сессия
|Гонка
|Пилоты
|Себастьян Феттель В Магазин , Шарль Леклер
|Команды
|Ferrari В Магазин
|Автор
|Денис Буденков
Опрос: кто виноват в столкновении пилотов Ferrari?
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Комментарии
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