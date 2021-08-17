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Формула 1 Новость

Оплачивать соперникам расходы на ремонт? Штайнер против

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, главный редактор

Руководитель Haas опасается, что схема с компенсацией расходов регулярно будет приводить команды в зал суда

Оплачивать соперникам расходы на ремонт? Штайнер против

Введение в Формуле 1 ограничения на расходы начиная с этого сезона привело к дискуссии вокруг ущерба, который наносят бюджету команд крупные аварии. Представители топ-команд жалуются, что необходимость ремонтировать автомобили и изготавливать новые узлы и детали делает их финансовое положение более сложным.

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К тому же, в большинстве серьезных аварий с автомобилями топ-команд существует как минимум теоретическая возможность возложить вину не на пилота соответствующего коллектива, а на кого-то другого. К примеру, на компанию Pirelli после аварии Макса Ферстаппена в Баку (из-за спустившей шины) – или на Льюиса Хэмилтона после столкновения с тем же Ферстаппеном в Сильверстоуне. А на недавней гонке в Венгрии, где машины голландца и его напарника Переса получили повреждения в стартовом завале, судьи официально признали виновником случившегося Валттери Боттаса.

В связи с этим в паддоке уже озвучивались предложения о внесении в правила нового принципа: если пилот какой-то команды признан виновным в инциденте – коллектив должен компенсировать соперникам затраты на ремонт. Однако с таким предложением согласны далеко не все. К примеру, против него выступил руководитель команды Haas Гюнтер Штайнер.

«Если мы введем правило, что виновник аварии должен оплачивать ее последствия, то сразу же появится необходимость подключить к процессу разбора инцидента человек двадцать судей, – написал менеджер в своей колонке на сайте The Race. – Да еще и какого-нибудь представителя страховой компании. Все это в итоге закончится судами с выяснением точных сумм ущерба – ведь оценить такую сумму не всегда просто. К примеру, если вы планировали использовать деталь в пяти гонках и она была повреждена по ходу пятой – ее стоимость ниже, чем в случае с новой деталью.

В итоге в какой-то момент вам придется сказать, мол, к черту все это, сами разберемся – и заниматься более насущными делами. Иначе все невероятно усложниться, и нам придется пересматривать потолок расходов с целью создания какого-то резервного фонда на случай необходимости оплачивать чужие ремонты. Иногда все-таки надо остановиться. Думаю, и сейчас, стоит пройти паре-тройке гонок без серьезных аварий, как все быстро забудут об этой теме».

При этом Штайнер предположил, что при выборе пилотов команды теперь будут гораздо больше внимания обращать на степень их аварийности: «Вскоре это станет важным моментом при оценке гонщика. Пилот, который совершает мало ошибок, будет цениться выше – ведь с ним повреждений у машины будет меньше и деньги вместо ремонта можно будет направить на доработку автомобиля».

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