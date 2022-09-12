Операция Элбона привела к осложнениям

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В субботу утром в паддоке Гран При Италии Алекс Элбон почувствовал себя плохо и обратился за помощью к медикам. У гонщика диагностировали аппендицит (воспаление аппендикса) и провели операцию.

Хотя такое вмешательство для хирургов является рутинным, в случае с Элбоном оно, к сожалению, привело к осложнениям.

В понедельник команда Williams сообщила, что из-за дыхательной недостаточности, причиной которое оказалась анестезия, пилота пришлось интубировать и помещать в палату интенсивной терапии.

«После диагностирования аппендицита утром 10 сентября Алекс был доставлен в больницу Сан-Джерардо для дальнейших действий, – говорится в заявлении. – Он успешно перенес операцию лапароскопии в середине дня.

После этого у Алекса наступили непредвиденные анестетические осложнения, которые привели к дыхательной недостаточности – это известное, но нечастое осложнение. Он был повторно интубирован и переведен в палату интенсивной терапии.

Ночью Алекс продемонстрировал явный прогресс, утром ему отключили искусственную вентиляцию легких. Сейчас он же переведен в общую палату и должен вернуться домой уже завтра. Никаких иных осложнений у него не отмечено».

Там же сказано: «Алекс полностью сконцентрирован на выздоровлении и подготовке к Гран При Сингапура».

Если Элбон все же не сможет выступить в начале октября на ближайшем этапе чемпионата, его, как и в Монце, заменит Ник де Врис.

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