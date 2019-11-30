Опасный выезд Квята на пит-лейн обошелся Toro Rosso в €5000
Эпизод с участием Ромена Грожана в субботней сессии на «Яс-Марине» привел к денежному штрафу, но Даниил Квят не потеряет позиции на старте.
Россиянин стал участником инцидента на пит-лейне в первой части квалификации. Он покинул боксы для того, чтобы совершить вторую быструю попытку и выехал из гаража прямо перед Haas Ромена Грожана.
Грожану пришлось уворачиваться и уходить вправо, где механики обслуживают другие машины. К счастью инцидент не привел ни к каким авариям. Судьи сразу начали расследование происшествия, а после завершения квалификации вынесли решение: признать Квята виновным и обязать его команду Toro Rosso выплатить штраф в пять тысяч евро.
Грожан в итоге не смог пройти во второй сегмент квалификации, показав только 16-е время. Квят прошел в Q2, но там стал только 14-м. Благодаря штрафу Валттери Боттаса за замену элементов силовой установки, Квят стартует 13-м.
После квалификации россиянин признался в интервью официальному сайту чемпионата, что не мог бы рассчитывать на большее: «Нам не хватало здесь сцепления, было очень скользко. Я не думаю, что можно быть довольным показанным результатом. Но гонка длинная и все может случиться»
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Абу-Даби
|Сессия
|Квалификация
|Пилоты
|Даниил Квят В Магазин
|Автор
|Сергей Иванов
Опасный выезд Квята на пит-лейн обошелся Toro Rosso в €5000
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