Опасный выезд Квята на пит-лейн обошелся Toro Rosso в €5000

Россиянин стал участником инцидента на пит-лейне в первой части квалификации. Он покинул боксы для того, чтобы совершить вторую быструю попытку и выехал из гаража прямо перед Haas Ромена Грожана.

Грожану пришлось уворачиваться и уходить вправо, где механики обслуживают другие машины. К счастью инцидент не привел ни к каким авариям. Судьи сразу начали расследование происшествия, а после завершения квалификации вынесли решение: признать Квята виновным и обязать его команду Toro Rosso выплатить штраф в пять тысяч евро.

Грожан в итоге не смог пройти во второй сегмент квалификации, показав только 16-е время. Квят прошел в Q2, но там стал только 14-м. Благодаря штрафу Валттери Боттаса за замену элементов силовой установки, Квят стартует 13-м.

После квалификации россиянин признался в интервью официальному сайту чемпионата, что не мог бы рассчитывать на большее: «Нам не хватало здесь сцепления, было очень скользко. Я не думаю, что можно быть довольным показанным результатом. Но гонка длинная и все может случиться»