Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При России
26 сент.
-
29 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
10 окт.
-
13 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Мексики
24 окт.
-
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При США
01 нояб.
-
03 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бразилии
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
28 нояб.
-
01 дек.
Первая тренировка через
7 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Гран При Мексики / Самое интересное

Опасный туалет, шутка от Грожана и злой Квят. Будни паддока с Олегом Карповым

Поделились
Комментарии
Опасный туалет, шутка от Грожана и злой Квят. Будни паддока с Олегом Карповым
Автор:
30 окт. 2019 г., 12:03

Обозреватель Motorsport.com рассказывает об атмосфере в паддоке Гран При Мексики, о предполагаемом источнике поразившей персонал Ф1 инфекции и о том, как Даниил Квят нарушил правила чемпионата уже после окончания гонки.

Лучший Гран При сезона

Мексиканский этап уже несколько лет подряд признается лучшим в календаре – и, в общем, с этим в Формуле 1 мало несогласных. Паддок Гран При в Мехико не спутать ни с одним другим, поскольку в него вписано столько национального колорита, сколько нет больше нигде.

Слайдер
Список

Паддок Гран При Мексики: здание пресс-центра

Паддок Гран При Мексики: здание пресс-центра
1/5

Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Паддок Гран При Мексики: Пьер Гасли за работой

Паддок Гран При Мексики: Пьер Гасли за работой
2/5

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Паддок Гран При Мексики: Макс Ферстаппен готовит тако

Паддок Гран При Мексики: Макс Ферстаппен готовит тако
3/5

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Паддок Гран При Мексики: Серхио Перес дома

Паддок Гран При Мексики: Серхио Перес дома
4/5

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Промоутер Гран При Мексики: Лэнс Стролл и мексиканский Стиг

Промоутер Гран При Мексики: Лэнс Стролл и мексиканский Стиг
5/5

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Гигантская ящерица, нарисованная на здании пресс-центра, кактусы, палатка с бесконечными такос, магазинчик с разноцветными джинсовочками и даже мексиканский барбершоп – это столь же круто, как и забитый под завязку стадион «Форо-Соль» во время гонки.

Привычный уже для Ф1 бар Heineken в паддоке здесь особенно удачно вписан в общую картину с местными яствами на столиках и настольным футболом, в который не прочь были поиграть даже пилоты.

В четверг Ромен Грожан провел за этим занятием около получаса – предлагав сыграть с ним в одной команде чуть ли не всем желающим. Надо отдать пилоту Haas должное, у него все в порядке с чувством юмора, поскольку присоединиться к игре он предлагал словами: «Давай, здесь я все равно не смогу в тебя врезаться».

Ромен Грожан в паддоке Гран При Мексики

Ромен Грожан в паддоке Гран При Мексики

Фото: Simon Galloway / Motorsport Images

Вирус и туалет как главный подозреваемый

Весть о том, что в паддоке случилась эпидемия, разнеслась по остальному миру во многом благодаря Пьеру Гасли, который ночь перед квалификацией провел не в кровати, а там, где ее обычно проводят люди с кишечной инфекцией. Не пострадай от вируса пилот Формулы 1, новость об эпидемии вряд ли обсуждалась бы даже в социальных сетях – поскольку проблемы с кишечником в Мексике возникают у представителей паддока каждый год. Вопрос лишь в масштабах.

По слухам, на сей раз заразились примерно 150 человек. Хотя эта цифра выглядит все же несколько преувеличенной. Известно, что из строя на сутки выбыли в четверг несколько механиков McLaren, еще пара сотрудников маркетингового отдела Toro Rosso отлеживались в гостиницах в пятницу и субботу. Пострадавшие были и в рядах Racing Point, Pirelli и Alfa Romeo – но речь идет все же о единичных случаях.

Пьер Гасли, Scuderia Toro Rosso

Пьер Гасли, Scuderia Toro Rosso

Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Источник инфекции установить так и не удалось: многие грешили на палатку с такос, но быстро выяснилось, что из числа приболевших больше половины ими даже не угощались. К концу уик-энда главные подозрения были связаны с туалетной кабиной, установленной в центре паддока, как раз в районе гостевых домиков команд с большинством пострадавших. В эту версию даже укладывается и Татьяна Кальдерон, которая приехала в Мексику, чтобы выступить в гонке Суперкубка Porsche и пропустила из-за кишечной инфекции тренировки. Она все еще связана с Alfa Romeo и наверняка гостила в хоспиталити команды в паддоке…

Впрочем, и у туалета есть своего рода алиби – это несколько журналистов, которые тоже мучались с кишечником по ходу Гран При Мексики и которые пользовались всеми необходимыми удобствами в пресс-центре.

Туалет в паддоке Гран При Мексики

Туалет в паддоке Гран При Мексики

Фото: Олег Карпов

В любом случае, совсем уж драматичной история не была: болезнь протекала (в прямом смысле этого слова) пусть и ярко, но быстро – спустя сутки все возвращались в паддок, а Пьер Гасли и вовсе смог выступить в квалификации, а затем даже был не против сходить на спонсорское мероприятие в субботу вечером. От этого его, впрочем, освободила команда.

Читайте также:

Квят и послание судьям

Даниил Квят в воскресенье вечером нарушил правила не только в борьбе с Нико Хюлькенбергом, но и в общении с прессой после гонки. Штраф россиянину был выписан уже после финиша, когда он прибыл в микст-зону для того, чтобы отчитаться о гонке перед телевизионными бригадами – и узнал о том, что потерял девятое место, как раз в ходе одного из интервью.

Общаясь с Крисом Медландом, который записывал комментарий с Даниилом для арабского вещателя, россиянин начал было рассказывать о своей борьбе с Халком, когда его перебил стоявший рядом корреспондент голландского Ziggo Sport Джек Плой – именно он донес до Квята известие о 10-секундном штрафе, который отбросил Даниила на 11 место в протоколе. «Well, fuck them», – сказал Квят в микрофоны сгоряча, и перевод этой фразы на русский лучше все же не приводить в тексте.

Даниил Квят, Scuderia Toro Rosso

Даниил Квят, Scuderia Toro Rosso

Фото: Andy Hone / Motorsport Images

После этого Даниил стремительно покинул микст-зону, несмотря на то, что еще не выполнил прописанные обязательства, согласно которым должен был ответить на вопросы не только всех аккредитованных телекомпаний, но и выйти к пишущей прессе. Глава пресс-службы FOM обязал Toro Rosso организовать для Квята дополнительную сессию с журналистами спустя 45 минут после этого, но до моторхоума Toro Rosso в итоге добрался только автор этих строк – надо полагать, других журналистов отпугнул обрушившийся на Мехико ливень.

Сам Квят успел немного остыть, а потому слова вроде «fuck» уже не использовал, но все равно сказал, что штрафы, подобные тому, что был выписан ему, «убивают спорт».

Следующая новость
Алонсо допустил возвращение в Ф1. Все зависит от регламента

Предыдущая новость

Алонсо допустил возвращение в Ф1. Все зависит от регламента

Следующая новость

«Эти критики – просто кошмар». Большое интервью с Феттелем

«Эти критики – просто кошмар». Большое интервью с Феттелем
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Мексики
Автор Олег Карпов

База данных

Гран При Абу-Даби

Гран При Абу-Даби

28 нояб. - 1 дек.
Первая тренировка Старт через
7 дней
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Первая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
01:00
13:00
Вторая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
05:00
17:00
Третья тренировка
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
02:00
14:00
Квалификация
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
05:00
17:00
Гонка
вс 1 дек.
вс 1 дек.
05:10
17:10
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
24 часа Ле-Мана

Ford против Ferrari: правдивая история главных героев фильма и его главной гонки

2
Формула E

Первая пятилетка Формулы Е. Пять самых ярких пилотов

3
Формула 1

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года

4
Формула E

Первая пятилетка Формулы Е. Пять легендарных гонок

5
Формула 1

Мнение: Бинотто необязательно мирить Феттеля и Леклера – и вот почему

Последние видео

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится 10:12
Формула 1

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе 08:54
Формула 1

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии 03:26
Формула 1

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой 47:46
Формула 1

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1 00:57
Формула 1

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1

Самое важное:

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года
F1

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости
F1

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости

В McLaren поиронизировали над годами без подиумов
F1

В McLaren поиронизировали над годами без подиумов

Red Bull провела пит-стоп в невесомости
F1

Red Bull провела пит-стоп в невесомости

В Mercedes связали неудачу в Бразилии с неверным режимом работы мотора
F1

В Mercedes связали неудачу в Бразилии с неверным режимом работы мотора

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
28 нояб.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.