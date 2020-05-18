Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
44 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
ГП Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
58 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
30 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
72 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
100 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
107 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
121 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
128 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
142 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
156 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
163 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
177 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
191 день
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

Экклстоун решил покинуть Бразилию, опасаясь за сына

Поделились
Комментарии
Экклстоун решил покинуть Бразилию, опасаясь за сына
Автор:
, Ответственный редактор
18 мая 2020 г., 09:48

Как объяснил бывший коммерческий босс Ф1, они с супругой решили перебраться в Швейцарию, где ниже вероятность подхватить коронавирус

В апреле стало известно, что 89-летний Берни Экклстоун и его супруга Фабиана ждут прибавления – у пары должен появиться на свет мальчик. Всю весну супруги провели на бразильской кофейной плантации Фабианы, однако теперь они намерены перебраться в Европу, считая, что так будет безопаснее в условиях коронавирусной эпидемии.

Читайте также:

«В Бразилии тоже есть очень хорошие частные клиники, – рассказал Берни изданию Blick. – Но опасения подхватить вирус здесь все же выше, чем в Швейцарии. Так что мы отправляемся в Европу по соображениям безопасности. Первое время проведем в Швейцарии, пока не откроют границы».

Говоря о состоянии здоровья Фабианы, Экклстоун добавил: «Пока что ее беременность протекает без каких-либо осложнений, все здоровы». 

Первый сын британца, у которого уже есть три дочери от других жен, должен появиться на свет в конце лета или начале осени.

Читайте также:

Следующая новость
Боттас вернулся за руль болида! Но это не Формула 1

Предыдущая новость

Боттас вернулся за руль болида! Но это не Формула 1
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Берни Экклстоун
Автор Александр Кабановский

Самое читаемое

1
Формула 1

Вольф: Феттель в Mercedes – это была бы славная история

2
Формула 1

Бриаторе: Сейчас подходящий момент для возвращения Алонсо

55мин
3
Формула 1

За полвека до Сайнса. Все пилоты Формулы 1, выступавшие за McLaren и Ferrari

4
Дрэг-рейсинг

20 спонсорских расцветок, что навсегда вошли в историю гонок

5
NASCAR Cup

Фото: NASCAR в Дарлингтоне – первая гонка после паузы

Последние видео

Не та «Каталунья». Что если проехать трассу в Барселоне в альтернативном направлении? 01:38
Формула 1

Не та «Каталунья». Что если проехать трассу в Барселоне в альтернативном направлении?

Карантинный вариант. Как выглядит трасса в Венгрии в обратном направлении 01:35
Формула 1

Карантинный вариант. Как выглядит трасса в Венгрии в обратном направлении

Монреаль другими глазами. Что если проехать круг в Канаде задом наперед? 01:26
Формула 1

Монреаль другими глазами. Что если проехать круг в Канаде задом наперед?

Все машины Жиля Вильнёва в Формуле 1 01:45
Формула 1

Все машины Жиля Вильнёва в Формуле 1

Первые шаги звезд автоспорта – в документальном фильме «Герои» 03:18
Формула 1

Первые шаги звезд автоспорта – в документальном фильме «Герои»

Самое важное:

Экклстоун решил покинуть Бразилию, опасаясь за сына
F1

Экклстоун решил покинуть Бразилию, опасаясь за сына

Боттас вернулся за руль болида! Но это не Формула 1
F1

Боттас вернулся за руль болида! Но это не Формула 1

Бриаторе: Сейчас подходящий момент для возвращения Алонсо
F1

Бриаторе: Сейчас подходящий момент для возвращения Алонсо

Вольф: Феттель в Mercedes – это была бы славная история
F1

Вольф: Феттель в Mercedes – это была бы славная история

20 спонсорских расцветок, что навсегда вошли в историю гонок
Drag

20 спонсорских расцветок, что навсегда вошли в историю гонок

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.