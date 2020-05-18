Экклстоун решил покинуть Бразилию, опасаясь за сына
Как объяснил бывший коммерческий босс Ф1, они с супругой решили перебраться в Швейцарию, где ниже вероятность подхватить коронавирус
В апреле стало известно, что 89-летний Берни Экклстоун и его супруга Фабиана ждут прибавления – у пары должен появиться на свет мальчик. Всю весну супруги провели на бразильской кофейной плантации Фабианы, однако теперь они намерены перебраться в Европу, считая, что так будет безопаснее в условиях коронавирусной эпидемии.
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«В Бразилии тоже есть очень хорошие частные клиники, – рассказал Берни изданию Blick. – Но опасения подхватить вирус здесь все же выше, чем в Швейцарии. Так что мы отправляемся в Европу по соображениям безопасности. Первое время проведем в Швейцарии, пока не откроют границы».
Говоря о состоянии здоровья Фабианы, Экклстоун добавил: «Пока что ее беременность протекает без каких-либо осложнений, все здоровы».
Первый сын британца, у которого уже есть три дочери от других жен, должен появиться на свет в конце лета или начале осени.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Берни Экклстоун
|Автор
|Александр Кабановский