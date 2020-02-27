Онлайн. Предпоследний день предсезонных тестов Ф1 в Барселоне
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Анализ с поправкой на шины: кто в действительности едет быстрее всех на тестах
Об этой онлайн-трансляции
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Февральские тесты в Барселоне II
|Сессия
|Четверг
|Местонахождение
|Каталунья
|Пилоты
|Ландо Норрис, Шарль Леклер, Александр Элбон, Даниэль Риккардо, Карлос Сайнс, Джордж Расселл, Лэнс Стролл, Пьер Гасли, Эстебан Окон, Николя Латифи, Антонио Джовинацци, Макс Ферстаппен, Даниил Квят, Кевин Магнуссен, Валттери Боттас, Ромен Грожан, Серхио Перес, Себастьян Феттель, Льюис Хэмилтон, Кими Райкконен
|Команды
|AlphaTauri, Red Bull Racing, Ferrari, Williams, Renault F1 Team, Racing Point, Mercedes, McLaren, Haas F1 Team, Alfa Romeo Racing
Онлайн. Предпоследний день предсезонных тестов Ф1 в Барселоне
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12 мар. - 15 мар.
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