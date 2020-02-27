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Формула 1 / Февральские тесты в Барселоне II / Прямой эфир

Онлайн. Предпоследний день предсезонных тестов Ф1 в Барселоне

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Об этой онлайн-трансляции

Серия Формула 1
Этап Февральские тесты в Барселоне II
Сессия Четверг
Местонахождение Каталунья
Пилоты Ландо Норрис, Шарль Леклер, Александр Элбон, Даниэль Риккардо, Карлос Сайнс, Джордж Расселл, Лэнс Стролл, Пьер Гасли, Эстебан Окон, Николя Латифи, Антонио Джовинацци, Макс Ферстаппен, Даниил Квят, Кевин Магнуссен, Валттери Боттас, Ромен Грожан, Серхио Перес, Себастьян Феттель, Льюис Хэмилтон, Кими Райкконен
Команды AlphaTauri, Red Bull Racing, Ferrari, Williams, Renault F1 Team, Racing Point, Mercedes, McLaren, Haas F1 Team, Alfa Romeo Racing

База данных

Гран При Австралии

Гран При Австралии

12 мар. - 15 мар.
Свежие результаты Турнирная таблица

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